Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està "fora de capacitat d'extinció"
Demanen posposar els desplaçaments des de l’Àrea Metropolitana cap a la Bisbal d’Empordà i Vilavenut per no dificultar les tasques d’extinció dels incendis forestals actius
El cap d'operacions de la regió de Girona, Ferran García, ha assegurat que el foc que crema des d'aquest matí a les Gavarres, està "fora de capacitat d'extinció" i ha explicat que preocupa especialment el flanc dret, sobretot quan s'aturi la tramuntana i entri la marinada. Per això, estan destinant molts recursos a aquest flanc dret, per tal d'"escanyar-lo" i que, si s'obre, faci "el menor mal possible". García ha reconegut, però que la simultaneïtat amb dos focs més a la demarcació "debilita una mica" la resposta que poden donar a aquest. En les tasques d'extinció del foc de la Bisbal hi treballen 53 dotacions terrestres i 11 d'aèries.
García ha reconegut que l'incendi ha entrat a les Gavarres "absolutament" i que crema "en ascendent", ajudat per la temperatura i el vent. Ha afirmat que l'incendi "caminarà molta estona" i que l'objectiu és escanyar-lo "i fer-lo el més prim possible", especialment per a quan hi hagi el canvi de vent, quan podria girar cap a Cruïlles.
Simultaneïtat amb dos incendis més
A banda d'aquest incendi, n'hi ha dos més a la demarcació. Un a Vilavenut, al nucli de Fontcoberta del que s'ha rebut l'avís a les 12.36 hores. Els Bombers hi ha destinat tres mitjans aeris i 17 dotacions terrestres. En aquest cas, el foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames. L'altre incendi s'ha declarat a Bescanó.
Aquesta simultaneïtat fa que els Bombers no puguin atacar el foc de la Bisbal d'Empordà amb tots els mitjans disponibles. García ha explicat que el del Pla de l'Estany no té les mateixes condicions que el de la Bisbal i ha destacat que treballen per evitar que es converteixi també en un gran incendi, com ha reconegut que és el de la Bisbal.
Demanen no desplaçar-se a les zones d'incendi
El Servei de Trànsit ha demanat posposar els desplaçaments des de l’Àrea Metropolitana cap a la Bisbal d’Empordà i Vilavenut per no dificultar les tasques d’extinció dels incendis forestals actius.
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