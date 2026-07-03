El fum de l'incendi de la Bisbal enfosqueix el cel i deixa anar cendra en diversos punts del Baix Empordà
La columna de fum s’ha fet visible des de municipis gironins i en alguns punts també ha arribat cendra
El fum de l’incendi de la Bisbal d’Empordà s’ha estès aquest divendres al per diversos punts del Baix Empordà i ha deixat imatges impactants en municipis més o menys propers al foc. En alguns indrets, el que es veu és una gran columna de fum que cada cop guanya més volum; en altres, el cel s’ha anat tenyint de tons ataronjats i vermellosos.
A Santa Cristina d’Aro, on Protecció Civil ja ha ordenat el confinament de la urbanització Vall Repòs, el fum ha estat clarament visible des de diversos punts del municipi. També a Castell-Platja d’Aro i a Sant Feliu de Guíxols molts veïns han vist com el cel blau del matí s’anava enfosquint a mesura que avançava la fumarada empesa pel vent.
En punts com la platja de Sa Conca de Platja d'Aro, persones que eren a la zona han explicat que el cel s’ha anat tornant cada cop més ataronjat i vermellós. A Sant Feliu de Guíxols, alguns veïns també han començat a notar l’arribada de petits fragments de cendra, una situació que s’ha repetit en altres municipis de l’entorn.
Les xarxes socials s’han omplert d’imatges i comentaris de veïns que preguntaven d’on provenia el fum o que compartien fotografies de la columna visible des de diferents punts de la província tant distants com Salt o Sant Pere Pescador. Altres usuaris, ja coneixedors de l’incendi, han expressat suport als Bombers i als equips d’emergència que treballen sobre el terreny.
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