Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi GavarresIncendi VilavenutGeriàtric GironaTour de FrançaTruffautAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Illa i els Bombers demanen ajuda a la UME per a l’incendi de la Bisbal

El president reclama a la ciutadania que no es desplaci a l’Empordà a passar el cap de setmana

Vídeo: L'inspector en cap dels Bombers de la Generalitat diu que tenen 225 efectius treballant a l'incendi de les Gavarres

Vídeo: L'inspector en cap dels Bombers de la Generalitat diu que tenen 225 efectius treballant a l'incendi de les Gavarres

ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

La Bisbal d'Empordà

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que està pendent de parlar amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, per a demanar-li “l’activació de la UME” per tal que pugui ajudar en els treballs de control i extinció del foc de la Bisbal d’Empordà. Així ho ha explicat en parlar de la situació del foc, que ha definit com “de dimensions importants”, tot recordant que “segueix actiu”. És per això que ha demanat a la ciutadania “i especialment a la de l’àrea metropolitana de Barcelona” que té per costum anar a l’Empordà a passar el cap de setmana “que no hi vagin fins que no es rebin les indicacions que es pot fer amb seguretat”. “Poden haver talls de carreteres i dificultats per a les persones”, ha avisat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents