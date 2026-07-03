Illa i els Bombers demanen ajuda a la UME per a l’incendi de la Bisbal
El president reclama a la ciutadania que no es desplaci a l’Empordà a passar el cap de setmana
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que està pendent de parlar amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, per a demanar-li “l’activació de la UME” per tal que pugui ajudar en els treballs de control i extinció del foc de la Bisbal d’Empordà. Així ho ha explicat en parlar de la situació del foc, que ha definit com “de dimensions importants”, tot recordant que “segueix actiu”. És per això que ha demanat a la ciutadania “i especialment a la de l’àrea metropolitana de Barcelona” que té per costum anar a l’Empordà a passar el cap de setmana “que no hi vagin fins que no es rebin les indicacions que es pot fer amb seguretat”. “Poden haver talls de carreteres i dificultats per a les persones”, ha avisat.
- Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això
- L'explosió de tres contenidors intel·ligents a Girona causa danys a façanes i vehicles
- Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
- Un incendi de vegetació talla la GI-660 a la Bisbal d’Empordà
- Protesta diària a Girona: un veí reclama mobles del seu pis cedit fa més d'un any
- Dos ferits, un de greu, en esfondrar-se una terrassa a la Bisbal d’Empordà
- El primer vol de Girona a Palma de Mallorca surt amb un 59% de les places ocupades