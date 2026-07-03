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Incendi a peu de les Gavarres a la Bisbal: confinen el barri de Sant Pol i una casa de colònies

Els Bombers eleven el dispositiu fins a 17 dotacions terrestres i 5 helicòpters i la GI-660 està tallada fins a Calonge

Un incendi de vegetació talla la GI-660 a la Bisbal d’Empordà

Un incendi de vegetació talla la GI-660 a la Bisbal d’Empordà

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Un incendi de vegetació talla la GI-660 a la Bisbal d’Empordà /

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Eva Batlle

Eva Batlle

La Bisbal d'Empordà

Un incendi de vegetació a la Bisbal d’Empordà, a peu de les Gavarres i a tocar de la carretera GI-660, ha obligat a mobilitzar aquest divendres al matí un ampli dispositiu dels Bombers de la Generalitat.

L’avís s’ha rebut a través del 112 cap a un quart de deu del matí i, inicialment, els Bombers hi havien desplaçat 15 dotacions, dotze de terrestres i tres helicòpters. Posteriorment, el dispositiu -cap a dos quarts d'onze del matí- s’ha ampliat fins a 17 dotacions terrestres i 5 helicòpters per fer un atac contundent amb l’objectiu d’estabilitzar l’incendi al més aviat possible.

La GI-660 ha quedat tallada per seguretat a causa de la presència de molt de fum a la zona.

Confinaments

Arran de l’incendi, Protecció Civil ha enviat una alerta per confinar la població del barri de Sant Pol i de l’entorn de la casa de colònies Pou de Glaç. L’avís demana a les persones que es trobin en aquesta zona que tanquin portes i finestres i que no circulin mentre duri l’emergència.

Segons han informat els Bombers, a hores d’ara hi ha una casa de colònies confinada per seguretat, amb 150 nens, que es troben tots bé.

Els equips d’emergència treballen per contenir les flames i evitar que el foc avanci en aquesta zona propera al massís de les Gavarres. El 112 ha rebut 90 trucades alertant d'aquest incendi de la Bisbal.

A la zona també hi ha els Mossos d'Esquadra, personal d'ADF, Policies Locals, Agents Rurals i SEM.

Perill molt alt d'incendi

Agents Rurals

La situació arriba en una jornada de risc d’incendi forestal. La Bisbal d’Empordà es troba aquest divendres en nivell 3 del Pla Alfa, dels Agents Rurals, per perill molt alt d'incendi, que comporta la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades.

Amb aquest nivell activat, queden prohibides activitats com encendre foc en espais oberts, fer cremes de rostolls, restes de poda o restes silvícoles, utilitzar material pirotècnic, llençar objectes en combustió o fer servir bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. També es restringeix l’ús de maquinària que pugui generar espurnes o descàrregues elèctriques en zones forestals i rurals properes.

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Els Agents Rurals fan vigilància específica del compliment d’aquestes restriccions i investiguen les causes del foc actiu, mentre que els equips d’emergència treballen per contenir les flames i evitar que el foc avanci en aquesta zona propera al massís de les Gavarres.

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