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L’incendi de la Bisbal hauria començat per l'ús d'una radial

Els Agents Rurals situen provisionalment la superfície afectada en unes 20 hectàrees de conreu

Crema sense control un incendi forestal a peu de les Gavarres a la Bisbal

Crema sense control un incendi forestal a peu de les Gavarres a la Bisbal

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Crema sense control un incendi forestal a peu de les Gavarres a la Bisbal /

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Eva Batlle

Eva Batlle

La Bisbal d'Empordà

L’incendi de la Bisbal d’Empordà hauria començat per l’ús d’una radial, segons les primeres investigacions dels Agents Rurals. El cos situa provisionalment la superfície afectada en unes 20 hectàrees de conreu.

Sobre el terreny, els Bombers de la Generalitat continuen treballant amb un ampli dispositiu per frenar l’avanç del foc, empès pel vent. Les ratxes estan generant molts focus secundaris, fet que complica les tasques d’extinció i obliga els equips a actuar simultàniament sobre l’incendi principal i els nous punts de foc.

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