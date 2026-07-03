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L'incendi de les Gavarres en directe: Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està "fora de capacitat d'extinció"
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L’incendi de la Bisbal entra a les Gavarres i ja afecta 250 hectàrees
Un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d’Empordà i ja ha entrat les Gavarres ha obligat aquest divendres a mobilitzar un ampli dispositiu dels Bombers de la Generalitat i a ampliar de manera important els confinaments preventius a la zona.
A banda d'aquest incendi, n'hi ha dos més a la demarcació. Un a Vilavenut, al nucli de Fontcoberta del que s'ha rebut l'avís a les 12.36 hores. Els Bombers hi ha destinat tres mitjans aeris i 17 dotacions terrestres. En aquest cas, el foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames. L'altre incendi s'ha declarat a Bescanó.
DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre el l'incendi que afecta a l'Empordà i d'altres incendis a la zona.
L’incendi de la Bisbal ja afecta unes 750 hectàrees de les Gavarres
L’incendi de la Bisbal d’Empordà ja afecta una superfície d’unes 750 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals actualitzades a les 15.50 hores. El foc afecta el massís de les Gavarres, on els equips d’emergència treballen des d’aquest divendres al matí per contenir l’avanç de les flames.
Les noves dades suposen un increment important de la superfície afectada respecte a les primeres estimacions, que situaven l’abast del foc en unes 250 hectàrees.
El PP demana ajuda militar per apagar l’incendi de les Gavarres
El PP de les comarques gironines ha demanat ajuda militar per contribuir a les tasques d’extinció de l’incendi que afecta les Gavarres. En concret, la formació reclama el desplegament de la Unitat Militar d’Emergències, coneguda com a UME, i considera que, davant d’un foc d’aquesta magnitud, cal posar «a disposició tots els recursos disponibles» per ajudar els efectius que treballen sobre el terreny.
La petició arriba en plena evolució de l’incendi, després que els Bombers hagin advertit que el foc està «fora de capacitat d’extinció» i que preocupa especialment el flanc dret, sobretot de cara al canvi de vent i l’entrada de la marinada. En l’operatiu hi treballen 53 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, en una jornada marcada també per la simultaneïtat amb altres incendis a la demarcació.
Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està "fora de capacitat d'extinció"
El cap d'operacions de la regió de Girona, Ferran García, ha assegurat que el foc que crema des d'aquest matí a les Gavarres, està "fora de capacitat d'extinció" i ha explicat que preocupa especialment el flanc dret, sobretot quan s'aturi la tramuntana i entri la marinada. Per això, estan destinant molts recursos a aquest flanc dret, per tal d'"escanyar-lo" i que, si s'obre, faci "el menor mal possible". García ha reconegut, però que la simultaneïtat amb dos focs més a la demarcació "debilita una mica" la resposta que poden donar a aquest. En les tasques d'extinció del foc de la Bisbal hi treballen 53 dotacions terrestres i 11 d'aèries.
Visible des de bona part de l'Empordà i rodalies
El fum de l’incendi de la Bisbal d’Empordà s’ha estès aquest divendres al per diversos punts del Baix Empordà i ha deixat imatges impactants en municipis més o menys propers al foc. En alguns indrets, el que es veu és una gran columna de fum que cada cop guanya més volum; en altres, el cel s’ha anat tenyint de tons ataronjats i vermellosos.
Segons han informat els Bombers, les flames ja haurien entrat al massís de les Gavarres. La columna de fum, empesa per la tramuntana, ha quedat totalment inclinada sobre poblacions costaneres del Baix Empordà, on el cel s’ha anat enfosquint i tenyint de tons rogencs i ataronjats al llarg del matí. En alguns punts també s’ha detectat l’arribada de cendra.
Set municipis confinats
Protecció Civil ha anunciat l’enviament d’una nova alerta per ampliar l’ordre de confinament arran de l’evolució del foc. La mesura afecta Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, la Bisbal d’Empordà, Llagostera i Santa Cristina d’Aro.
Un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d’Empordà i ja ha entrat les Gavarres ha obligat aquest divendres a mobilitzar un ampli dispositiu dels Bombers de la Generalitat i a ampliar de manera important els confinaments preventius a la zona. El foc de la Bisbal ja afecta unes 250 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.
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