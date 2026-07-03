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L'incendi de les Gavarres en directe: Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està "fora de capacitat d'extinció"

Segueix en directe l’última hora de l’incendi de les Gavarres, amb tota la informació sobre l’evolució del foc, l’actuació dels Bombers, les afectacions i les possibles restriccions

L’incendi de la Bisbal entra a les Gavarres i ja afecta 250 hectàrees

Vídeo: l'Incendi de les Gavarres des de l'interior d'un camió de bombers

Vídeo: l'Incendi de les Gavarres des de l'interior d'un camió de bombers

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Tony Di Marino

Laia Bodro Colomer

La Bisbal d'Empordà

Un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d’Empordà i ja ha entrat les Gavarres ha obligat aquest divendres a mobilitzar un ampli dispositiu dels Bombers de la Generalitat i a ampliar de manera important els confinaments preventius a la zona.

A banda d'aquest incendi, n'hi ha dos més a la demarcació. Un a Vilavenut, al nucli de Fontcoberta del que s'ha rebut l'avís a les 12.36 hores. Els Bombers hi ha destinat tres mitjans aeris i 17 dotacions terrestres. En aquest cas, el foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames. L'altre incendi s'ha declarat a Bescanó.

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DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre el l'incendi que afecta a l'Empordà i d'altres incendis a la zona.

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