Més d'un centenar de desallotjats, pendents de l'evolució de l'incendi des de l'espai habilitat a Santa Cristina d'Aro
Veïns de la urbanització Vall Repòs expliquen que han hagut de marxar de pressa i agafant només "quatre coses"
Més d'un centenar de desallotjats arran de l'incendi de la Bisbal d'Empordà segueixen l'evolució del foc des de l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. Veïns de la urbanització Vall Repòs han explicat a l'ACN que han hagut de marxar de pressa i agafant només "quatre coses". "Documentació, una muda i poc més", detalla Raül Martínez. Una altra veïna, Míriam Mel, concreta que està molt preocupada per si les flames arriben a toca casa seva i, sobretot, perquè ha deixat enrere dos gossos i no sap si estan bé. A l'espai habilitat per l'Ajuntament també hi ha una vuitantena d'infants que estaven de colònies a Romanyà de la Selva. Els monitors els han explicat que avui tocava viure "una nova aventura" per garantir que estiguessin tranquils.
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