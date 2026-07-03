El rebuig concentra el 59% del cost dels residus a la Bisbal d'Empordà
L’Ajuntament assumeix el control de la recollida selectiva per millorar un sistema que té una selectiva neta del 39,10% i reduirà de més de 100 a una cinquantena els punts de contenidors
El tractament del rebuig va costar l’any passat 735.313 euros a la Bisbal d’Empordà, el 59% del total de la despesa municipal en gestió de residus. En conjunt, el servei va representar una despesa d’1,24 milions d’euros durant el 2025, unes xifres que el govern municipal vol reduir amb el nou model de recollida selectiva que ha començat a implantar aquest 1 de juliol.
L’Ajuntament ha posat en marxa el nou servei de recollida de les fraccions valoritzables, que inclou l’orgànica, el paper i cartó, el vidre i els envasos. El canvi suposa la substitució del servei que fins ara prestava el Consell Comarcal del Baix Empordà i la recuperació de competències per part del consistori, que assumirà el control directe del servei.
El nou contracte s’ha adjudicat a una empresa empordanesa i incorpora nous camions amb l’objectiu de millorar l’eficàcia, la capacitat de resposta i la qualitat de la recollida. El govern local defensa que aquesta nova etapa permetrà disposar d’un seguiment més acurat del funcionament del servei i de les dades reals de cada fracció.
El canvi arriba en un moment en què les dades municipals mostren marge de millora. La recollida selectiva bruta de la Bisbal se situa en el 47,34%, mentre que la recollida selectiva neta baixa fins al 39,10%. Paral·lelament, el municipi continua generant un volum elevat de rebuig, la fracció més cara de tractar.
Segons el balanç econòmic del 2025, a banda dels 735.313 euros destinats al rebuig, la gestió de residus va comportar 195.980 euros per a la fracció orgànica, 42.979 euros per als envasos, 105.778 euros per a la deixalleria i 140.651 euros en despeses indirectes.
L’alcalde de la Bisbal ha remarcat que “cada tona de rebuig que no convertim en reciclatge és diners públics que perdem i una oportunitat que deixem escapar”. També ha advertit que el rebuig “és i serà cada vegada més car” perquè la normativa i els costos de tractament obliguen a avançar cap a un sistema més eficient.
El govern municipal assegura que la decisió respon a la voluntat de revertir una situació que considera insostenible, tant pel nivell del servei ofert com per l’estat de la recollida. L’alcalde ha afirmat que “avui no només canviem d’empresa; avui comencem a recuperar un servei que havia deixat de donar la resposta que la ciutat mereixia”. Segons ha afegit, l’Ajuntament ha pres “una decisió valenta” perquè no podia continuar amb “un servei deficient i unes incidències que afectaven el dia a dia de veïns, comerços i barris” sense tenir el control de l’empresa.
De més de 100 punts a una cinquantena d’àrees completes
La posada en marxa del nou servei és la primera fase d’una transformació més àmplia. La segona fase, prevista per al setembre del 2026, inclourà la renovació dels contenidors i la reorganització dels punts de recollida.
Actualment, la Bisbal disposa de més de 100 punts de recollida, però només el 34% tenen totes les fraccions. La resta presenten una distribució desigual: el 39% disposen de tres fraccions, el 12% de dues, el 10% de quatre i el 5% d’una sola fracció. Segons el consistori, aquesta dispersió dificulta tant la recollida com el reciclatge.
Amb el nou model, l’Ajuntament preveu reduir els punts de contenidors a una cinquantena d’àrees completes, totes amb la totalitat de les fraccions i situades dins d’un radi aproximat de 100 metres. A més, els contenidors deixaran d’ocupar les voreres, amb l’objectiu de fer el servei més eficient i millorar l’ordenació de l’espai públic.
La tercera fase, prevista per al juny del 2027, obrirà el debat sobre el model definitiu de recollida adaptat a la normativa vigent, amb opcions com el porta a porta o els contenidors intel·ligents.
La primera tinent d’alcaldia, Eva Rovira, ha assenyalat que es tracta d’un “projecte de ciutat” i no d’una simple substitució del servei. Segons ha dit, l’objectiu és disposar d’un sistema “més net, més just i més modern”, que incentivi el reciclatge i redueixi la factura que assumeix el conjunt de la ciutadania.
L’Ajuntament fa una crida a la implicació veïnal per millorar la separació dels residus i reduir el volum de rebuig. El govern municipal considera que només amb una millor organització del servei i la corresponsabilitat ciutadana es podrà contenir el cost econòmic i l’impacte ambiental de la gestió dels residus.
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