Els Bombers, molt preocupats perquè s’obri el flanc dret quan entri la marinada: "Anirem patint tota la tarda"
Preveuen que l’afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge disminueixi molt amb el canvi de vent
ACN
Els Bombers concentren els esforços en intentar estabilitzar el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Precisament, perquè a partir de les dues de la tarda, quan canviï el vent i bufi la marinada, és el que pot empènyer les flames més enllà del massís en direcció cap a Girona. "Estem focalitzant-nos aquí, amb l'objectiu de controlar-lo", ha subratllat la consellera d'Interior.
L'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha explicat que el perímetre de l'incendi -que es manté en 2.400 hectàrees- és "molt irregular", perquè a l'interior hi ha llocs que el foc no ha cremat i que, precisament, amb el canvi de vent, això també "dificultarà el control i l'estabilització del flanc dret".
"Fins ara hem aconseguit fer-ho, però arriba allò difícil; patirem tota la tarda, avui i els propers dies", ha dit Borrell, posant com a exemple que si hi ha una zona que fumeja sense massa activitat, i s'apaga amb un mitjà aeri, l'àrea no queda "refredada del tot" i es pot tornar a encendre. "Com que no ho hem pogut assegurar per terra, perquè el perímetre no és net, hi ha ple de focus secundaris", ha dit l'inspector.
Per contra, però, els Bombers sí que preveuen que al cap de l'incendi, situat a la zona de Calonge, on la situació ha estat crua de matinada i on aquest matí el foc ha fet "diverses carreres", hi comenci a haver "menys afectació" amb l'entrada de la marinada. Perquè el vent farà empènyer les flames cap a zona ja cremada.
A hores d'ara, sobre terreny a les Gavarres hi ha desplegats 440 Bombers i també 100 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) que els donen suport. El dispositiu d'extinció, que també compta amb mitjans aeris, es completa amb efectius d'ADF amb vehicles lleugers equipats amb cisternes i pagesos amb maquinària agrícola.
Es mantenen els confinaments
La consellera d'Interior ha reiterat la crida a la prudència de la ciutadania i ha recordat que es mantenen les ordres de confinament vigents. "A la tarda veurem si hi ha possibilitat de flexibilitzar-ne alguna", ha precisat Parlon. La consellera també ha dit que els festivals a les zones que no estan afectades pels confinaments es mantenen "amb totes precaucions" -però que si cal, s'actuarà d'acord amb allò que diguin els professionals.
A més, Núria Parlon ha recordat que s'està a les portes d'una nova onada de calor on es dispararan les temperatures, i que cal extremar la prudència. Per últim, en relació a l'operari detingut i la investigació sobre l'origen de l'incendi, Parlon ha conclòs que "no hi ha novetats".
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