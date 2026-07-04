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El foc de les Gavarres arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes

Els Bombers aconsegueixen estabilitzar el 70% del flanc dret, el que més preocupa per l’entrada de la marinada

Foc al massís de les Gavarres

Foc al massís de les Gavarres / x

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ACN

La Bisbal d'Empordà

L’incendi de la Bisbal d’Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes. També ha cremat una masia al flanc esquerre. Ho ha explicat David Borrell, inspector en cap dels Bombers, en una atenció als mitjans, on ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l’entrada aquest migdia de la marinada. Borrell ha demanat a la població que es mantingui confinada, i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses. “La vulnerabilitat d’estar fora és molt alta, és una temeritat”, ha insistit.

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