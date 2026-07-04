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El fum de l'incendi de les Gavarres va arribar a Mallorca

L'incendi originat a La Bisbal d'Empordà ha deixat una cortina de fum visible a les Illes Balears

Imatges de la cortina de fum arribant a les Illes Balears

Imatges de la cortina de fum arribant a les Illes Balears / Meteosat

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Arnau Lara

El fum generat pel gran incendi forestal declarat ahir a la Bisbal d'Empordà ha recorregut centenars de quilòmetres impulsat per la forta ventada, i durant la tarda d'ahir va ser visible també a diversos punts de les Illes Balears. Les xarxes socials s'han emplenat les últimes hores d'usuaris d'arreu del Baix Empordà mostrant la seva pròpia visió de la cortina de fum del foc de les Gavarres, però com ensenyen les imatges del Meteosat els residus han arribat molt més enllà.

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