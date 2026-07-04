Illa anuncia el tancament de les Gavarres i insisteix que cal mantenir el confinament als set municipis afectats
El Govern demana precaució i reduir la mobilitat, però de moment no prohibeix activitats en altres localitats
Xavier Pi / Gemma Tubert (ACN)
El Govern ha ordenat el tancament dels accessos al massís de les Gavarres arran de l'important incendi forestal que crema a la zona des d'aquest divendres. Des de la Bisbal d'Empordà, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la mesura i ha dit que es manté l'ordre de confinament a set municipis de la zona i que cal respectar-la. El foc té un perímetre d'unes 2.400 hectàrees, però el seu potencial és d'unes 7.000 ha dit, i fins i tot 30.000 hectàrees si s'estengués a tot el massís forestal. Illa ha demanat seguir les ordres de Protecció Civil, sobretot ara que ve una segona onada de calor, però no ha volgut estendre la prohibició d'activitats en municipis propers que no estan afectats pel foc.
En una compareixença al centre de comandament dels Bombers, Illa ha agraït la feina dels cossos operatius, ADF, ajuntaments, pagesos i la UME, que ha afegit uns 100 efectius als 440 bombers de la Generalitat, el màxim disponible. El president ha dit que s'ha posat en marxa el mecanisme per activar tots els bombers disponibles, ja que en un dia normal ja hi ha uns 450 efectius de guàrdia a tot Catalunya.
S'ha frenat el flanc dret, que podria estendre's per a la zona occidental del massís, però les principals afectacions en habitatges han estat al flanc esquerre, amb una masia cremada, dues urbanitzacions afectades --les Cabanyes i Mas Ambrós-- amb una casa cremada completament, a més de tanques i jardins. També s'ha mort un animal de granja.
L'objectiu prioritari, ha explicat, és evitar danys personals, "l'única cosa irreparable", ha dit el president. Quatre bombers han estat atesos per lesions lleus, però ja s'han pogut reincorporar a la feina.
El president ha insistit diversos cops en l'obligació de seguir les indicacions dels cossos d'emergències, sobretot l'autoconfinament a casa, encara que sigui "contraintuïtiu". El més perillós, segons ell, podria ser la mobilitat. De fet, ha agraït als ajuntaments dels set municipis –la Bisbal, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Calonge, Cruïlles, Forallac i Llagostera-- que hagin suspès activitats. No obstant això, ha dit que altres municipis de la zona no afectats directament pel foc i que no estan confinats, no cal que suspenguin activitats, com el Festival de Cap Roig o la Cantada d'Havaneres a Calella de Palafrugell, si es fan amb prudència.
A més, ha recordat que aquest diumenge comença una segona onada de calor que durarà uns dies. Per això, el Govern no descarta ordenar el tancament d'accessos a altres massissos forestals i espais naturals del país, com s'ha fet en altres ocasions, per l'elevat risc d'incendi.
A preguntes dels periodistes, Illa no ha descartat demanar la declaració de zona catastròfica, però ha dit que el Govern ara se centra en l'extinció i s'ajudarà els afectats. Sobre les causes del foc, que apunta a una feina amb serra radial per uns treballs de senyalització en una carretera contractats per la Generalitat. Illa ha dit que l'empresa encarregada de la feina està col·laborant en el lliurament de documentació, i el Govern anirà fins "al fons" de la qüestió per reclamar responsabilitats, tot recordant que ja hi ha un detingut pels fets.
Illa també ha explicat que el Govern aposta per reduir la massa forestal del país, gestionar boscos, talar arbres, fer corredors de seguretat entre massissos i crear franges de protecció a les urbanitzacions. "L'incendi ens confirma que anem en la direcció correcta, la implementació vol el seu temps, però hem de seguir desplegant el pla amb la màxima agilitat possible", ha afegit.
Finalment, Illa ha anunciat que durant el dia s'anirà actualitzant la informació, i que a les 9 de la nit hi tornarà a haver una reunió amb els alcaldes de la zona per fer balanç del dia.
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