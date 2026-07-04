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Les imatges aèries dels Bombers mostren l’abast de l’incendi a les Gavarres

Un helicòpter del cos ha sobrevolat la zona afectada pel foc, que continua mobilitzant els serveis d’emergència

Vídeo: Imatges aèries de l'incendi que està cremant les Gavarres

Vídeo: Imatges aèries de l'incendi que està cremant les Gavarres

Bombers de la Generalitat

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

La Bisbal d'Empordà

Els Bombers han difós imatges aèries captades des d’un helicòpter que mostren l’abast de l’incendi a les Gavarres. El vídeo permet veure des de l’aire la zona afectada pel foc i el treball dels efectius sobre el terreny. L’incendi manté mobilitzats els serveis d’emergència en un context de risc extrem d’incendi. Les imatges arriben coincidint amb l’activació del nivell màxim d’alerta a diversos municipis del Baix Empordà i el Gironès.

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