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Ordenen el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C-66 des de la Bisbal fins a Mont-ras

Protecció Civil envia una alerta als mòbils de la zona

Vídeo: L'incendi de les Gavarres des de dins

Vídeo: L'incendi de les Gavarres des de dins

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ACN

ACN

La Bisbal d'Empordà

Els Bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C-66, que es troba tallada, des de la Bisbal d’Empordà fins a Mont-ras per l’incendi forestal que crema sense control. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confini a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament se suma als que estan vigents des de divendres a set municipis de la zona: Calonge i Sant Antoni; Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura; Forallac; la Bisbal; Llagostera, i Santa Cristina d’Aro. L’afectació d’aquests set municipis es correspon a unes 12.000 persones.

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