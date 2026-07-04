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Suspenen el concert d’Els Amics de les Arts del Festival Ítaca per l’incendi de les Gavarres

L’actuació havia de tancar la catorzena edició del festival a l’escenari de la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell

Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, d'Els Amics de les Arts, al concert de celebració dels 20 anys del grup al Poble Espanyol

Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, d'Els Amics de les Arts, al concert de celebració dels 20 anys del grup al Poble Espanyol / Jordi Borràs

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Redacció

Redacció

Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell ha confirmat la suspensió del concert d’Els Amics de les Arts del Festival Ítaca arran de l’incendi que afecta el massís de les Gavarres. La decisió s’ha pres seguint les indicacions dels serveis d’emergència, en el marc de les restriccions i mesures de seguretat decretades per l’evolució del foc.

L’actuació estava prevista per aquest cap de setmana i havia de servir per posar el punt final a la catorzena edició del festival. El concert s’havia de celebrar a l’escenari de la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell i, segons havia informat l’organització, fregava el ple absolut.

La cita tenia, a més, un significat especial per al festival i per al grup, ja que havia de coincidir amb la celebració dels vint anys de trajectòria d’Els Amics de les Arts. La suspensió arriba després que l’any passat l’últim concert del Festival Ítaca també quedés anul·lat, en aquell cas per la pluja.

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La cancel·lació del concert se suma a la suspensió de la 59a Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, també anul·lada aquest cap de setmana per l’evolució de l’incendi i les restriccions fixades pels serveis d’emergència.

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