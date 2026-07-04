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Veïns de Cruïlles fa més d'un dia que no tornen a casa: "No se'ns ha cremat la casa perquè Déu no ha volgut"

Alguns pagesos critiquen que tenen bestiar sense alimentar perquè els cossos d'emergència no els donen pas

Gran fumera des del nucli de les Rabioses, a Cruïlles

Gran fumera des del nucli de les Rabioses, a Cruïlles / ACN

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Berta Artigas Fontàs / ACN

Aleix Freixas / ACN

Cruïlles

una dotzena de veïns del disseminat de Les Rabioses, a Cruïlles porten més d'un dia fora de casa perquè els van desallotjar per l'incendi que crema a les Gavarres. "No se'ns ha cremat la casa perquè Déu no ha volgut", afirmava Ramon Baltà aquest dissabte a pocs metres del control policial. Baltà observa des del marge de la carretera com els camions de Bombers es mouen pel pati de casa seva. El foc, però, es veu a distància. Diversos veïns, però, intenten accedir al recinte de casa seva per poder alimentar el bestiar. Van marxar "amb quatre coses" però deixant gallines, cabres i cavalls a casa. Ara, temen que puguin morir no per l'incendi, sinó per la calor.

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