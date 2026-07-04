Veïns de Cruïlles fa més d'un dia que no tornen a casa: "No se'ns ha cremat la casa perquè Déu no ha volgut"
Alguns pagesos critiquen que tenen bestiar sense alimentar perquè els cossos d'emergència no els donen pas
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
una dotzena de veïns del disseminat de Les Rabioses, a Cruïlles porten més d'un dia fora de casa perquè els van desallotjar per l'incendi que crema a les Gavarres. "No se'ns ha cremat la casa perquè Déu no ha volgut", afirmava Ramon Baltà aquest dissabte a pocs metres del control policial. Baltà observa des del marge de la carretera com els camions de Bombers es mouen pel pati de casa seva. El foc, però, es veu a distància. Diversos veïns, però, intenten accedir al recinte de casa seva per poder alimentar el bestiar. Van marxar "amb quatre coses" però deixant gallines, cabres i cavalls a casa. Ara, temen que puguin morir no per l'incendi, sinó per la calor.
- L’incendi de la Bisbal entra a les Gavarres i obliga a ampliar el confinament a nou municipis
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Tapiades les entrades del geriàtric de Girona per evitar ocupacions il·legals
- Crema sense control un incendi forestal a peu de les Gavarres a la Bisbal
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
- Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això