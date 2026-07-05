Els Bombers aixequen el confinament un cop estabilitzat l’incendi de les Gavarres
Els desallotjats, principalment de Calonge i Santa Cristina d'Aro, ja poden tornar a casa
ACN
El cap de la Regió d’Emergències de Girona dels Bombers, Jordi Martin, ha anunciat aquest diumenge que s'aixeca el confinament dels set municipis afectats per l'incendi de les Gavarres, així com les masies aïllades per sota de la C-66, principalment de Palafrugell i Mont-ras. Els desallotjats poden també tornar a casa. Són veïns, principalment, de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d’Aro i de les Cabanyes, de Calonge. El cap de la Regió d'Emergències ha explicat que quan ha despuntat el dia els Bombers han dut a terme un "primer vol de supervisió" del perímetre del foc. "Podem confirmar que s'ha avançat a bon ritme i que tenim tot el perímetre estabilitzat", ha dit Jordi Martin. Per això, els Bombers han decidit aixecar tant el confinament com els desallotjaments vigents des de divendres; mantenint restriccions, això sí, a l'àrea cremada.
Podem confirmar que s'ha avançat a bon ritme i que tenim tot el perímetre estabilitzat
Pel que fa als habitatges que es troben dins el perímetre del foc, Jordi Martin ha subratllat que en aquest cas, es permetran "accessos puntuals" amb l'acompanyament dels Mossos d'Esquadra. El cap de la Regió d'Emergències ha dit que es manté tancat l'accés al massís, i fet una crida a la població per evitar que accedeixin al perímetre del foc de les Gavarres. "Avui tornarà a ser un dia clau, amb intensitat de calor i entrada de marinada a partir del migdia", ha afirmat Martin, dient que l'objectiu dels Bombers és que "al llarg de les pròximes hores" es pugui fer el pas cap a un "incendi controlat".
En paral·lel, els Bombers també han activat el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) per acabar de valorar quantes edificacions i habitatges hi ha afectats "tant a l'interior com en tot el perímetre de l'incendi". Fins ara, es té constància que el foc ha afectat setze cases -vuit de les quals, al 100%- i algunes construccions industrials. "Continuem actuant amb contundència amb els nostres mitjans aeris", ha precisat el cap de la Regió d'Emergències de Girona. De moment, ha explicat que aquests efectius es mantindran al foc de les Gavarres; també, tenint en compte que si es declarés un nou foc, caldria redistribuir efectius.
Els Agents Rurals, que tenen diverses patrulles desplegades a la zona, quantifiquen l'afectació del foc en 2.200 hectàrees.
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