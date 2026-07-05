Els Bombers inspeccionen si les cases afectades per l'incendi de les Gavarres corren risc d'ensorrar-se
ACN
L'incendi de les Gavarres, segons l'últim balanç facilitat pels Bombers, ha afectat setze cases (vuit de les quals s'han cremat completament) i també algunes construccions industrials i barraques. Per avaluar si l'estructura aguanta, o bé corren risc de col·lapse, el cos ha activat equips del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades (GREC), que recorren tant les urbanitzacions i el perímetre del foc, com també l'interior de la zona cremada. S'ajuden amb sistemes de geolocalització i amb binocles, i repassen tant les construccions que es troben al perímetre de l'incendi, com aquelles altres de l'interior de la zona cremada, per veure si corren risc d'ensorrar-se.
Aquest diumenge al migdia dos d'ells es trobaven a la urbanització Mas Ambrós de Calonge. Han revisat una casa, que els equips d'extinció del cos ja havien precintat, per saber si era segura. També, han anat fins a aquella altra que va cremar-se completament. El membre del GREC Roger Sauquet explica que després de la inspecció etiqueten els habitatges amb tres colors. "El verd vol dir que aquella casa pot tornar a ocupar-se; el groc, que és recomanable que la visiti un tècnic professional; i el vermell, que realment té perill de col·lapsar o que ja està del tot derruïda", precisa Sauquet. També, si cal, recomanen que es doni atenció psicològica als propietaris.
Aquest diumenge, els equips especials dels Bombers preveuen recórrer els municipis on els consta que hi ha hagut afectacions a habitatges o construccions. "Segons la nostra cartografia, allà on s'han reportat més afectacions a cases és a la zona de Santa Cristina", concreta Sauquet. A més, dins del llistat també hi ha Calonge i la Bisbal d'Empordà.
Al perímetre i a l'interior del foc
La tasca del GREC servirà per posar una xifra final a les afectacions a cases i habitatges que ha provocat el foc de les Gavarres i "avaluar les estructures". En paral·lel a la zona urbana, també entraran dins el massís de les Gavarres per inspeccionar en quin estat es troben les cases situades a l'interior del perímetre calcinat per les flames. La intenció dels bombers especialitzats és avaluar totes les afectacions a cases i construccions abans que acabi el dia. Després, el llistat de danys es traslladarà als ajuntaments, ja que "la competència d'aquest parc és dels consistoris i els arquitectes municipals".
Davant un confinament per foc, les cases són un lloc més segur
"Un lloc segur"
El bomber del GREC ha reiterat que, davant un incendi, "en general" les cases es converteixen en un lloc segur quan es decreten confinaments. Perquè el sistema constructiu que se sol fer servir -amb parets de ceràmica o formigó- fa que "rarament cremin". "Hem tingut molts incendis forestals en què les flames han passat de llarg de les cases i l'habitatge no s'ha cremat, quan el bosc del voltant sí ho ha fet", precisa Roger Sauquet.
"Seria molt més perillós que tinguéssim una ordre d'evacuació i el foc enganxés la gent dins els cotxes; a les cases és poc probable, perquè són de combustió més lenta que el bosc; per tant, si hi hagués foc a l'interior, a una persona li donaria temps de sortir a fora", puntualitza.
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