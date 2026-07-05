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Els veïns de Calonge afectats per l'incendi comencen a girar full: "Vam passar molta por i nervis"

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Vïdeo | Veïnes de Calonge: "Vam passar molta por i nervis"

Vïdeo | Veïnes de Calonge: "Vam passar molta por i nervis"

ACN

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Aleix Freixas / Berta Artigas / ACN

Calonge

Els veïns de la urbanització de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi. Asseguren que van passar "molta por i nervis" després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser "una experiència per recordar". Alguns expliquen que van remullar el jardí i la casa fins que els Bombers van demanar que entressin a casa. Anna Expósito explica que va veure com el foc cremava una palmera dels veïns i poc després va començar a prendre el seu jardí.

Una altra veïna, la Mònica, explica que s'ha quedat sense aigua i aquest diumenge espera que el lampista li arregli. Recorda l'episodi com una nit "molt impressionant i intensa", però agraeix la feina dels Bombers per evitar que es cremés la casa.

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