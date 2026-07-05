Els veïns de Calonge afectats per l'incendi comencen a girar full: "Vam passar molta por i nervis"
Els propietaris de finques revisen els danys i comencen a reparar desperfectes
Aleix Freixas / Berta Artigas / ACN
Els veïns de la urbanització de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi. Asseguren que van passar "molta por i nervis" després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser "una experiència per recordar". Alguns expliquen que van remullar el jardí i la casa fins que els Bombers van demanar que entressin a casa. Anna Expósito explica que va veure com el foc cremava una palmera dels veïns i poc després va començar a prendre el seu jardí.
Una altra veïna, la Mònica, explica que s'ha quedat sense aigua i aquest diumenge espera que el lampista li arregli. Recorda l'episodi com una nit "molt impressionant i intensa", però agraeix la feina dels Bombers per evitar que es cremés la casa.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Un veí de Calonge amb la casa cremada: 'Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Quatre dels sis empresonats pel macrooperatiu de la marihuana a les comarques de Girona surten de la presó després de pagar fiança
- El foc de les Gavarres arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes
- Veïns de Girona denuncien abandonament i perill per un incendi en un solar ple de deixalles
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo