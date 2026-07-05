En llibertat amb càrrecs el detingut per provocar l’incendi de les Gavarres
Arnau Lara / ACN
El treballador detingut el divendres per provocar l’incendi de les Gavarres ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del tribunal d’instància de la Bisbal aquest diumenge, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'operari, que en el moment de l’incident estava col·locat un senyal al voral de la carretera GI-660 a l'altura de la Bisbal d'Empordà, hauria tingut un descuit mentre treballava amb una radial. En aquell moment, una espurna hauria saltat i provocat l'incendi forestal.
El treballador, que va provocar l'incendi mentre treballava amb una radial a peu de carretera, haurà d’estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat i queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. De moment, el jutge de la Bisbal d'Empordà ha deixat a l'acusat en llibertat amb càrrecs, però com que l'ús de maquinària estava prohibit per l'activació del Nivell 3 del Pla Alfa, es tractaria d'una imprudència greu.
En declaracions a l’agència Efe després de la posada en llibertat del detingut, la seva advocada, Marta Bassols, ha assenyalat que va ser ell, que estava treballant sol, qui va avisar al 112 quan es va iniciar el foc i després d’intentar apagar-lo per mitjans propis. “Des del minut zero el meu client ha col·laborat perquè tot això s’aclareixi”, ha assenyalat Bassols, que ha indicat que el detingut, que està “molt afectat”.
Des del minut zero el meu client ha col·laborat perquè tot això s’aclareixi
L'home detingut treballa per una Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Aquaterra i Rubau, que es dedica a la conservació de carreteres. Durant el moment de l'incident, l'operari estava fent feines de manteniment en una carretera que pertany a la Generalitat, que no ha tardat a demanar explicacions a l'empresa contractada. A més, el Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets. El càstig podria afectar també l'empresa que l'havia contractat. En principi, la investigació per esclarir els fets haurà de girar entorn de si el treballador en té tota la responsabilitat o si acatava ordres de l'empresa.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Un veí de Calonge amb la casa cremada: 'Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Quatre dels sis empresonats pel macrooperatiu de la marihuana a les comarques de Girona surten de la presó després de pagar fiança
- El foc de les Gavarres arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Veïns de Girona denuncien abandonament i perill per un incendi en un solar ple de deixalles