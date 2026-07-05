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"No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot"

Un bomber jubilat expressa la seva indignació pel fet que algú pogués treballar amb una radial al costat d'una zona boscosa amb un elevat perill d'incendi

Agents Rurals i un helicòpter dels Bombers treballant per extingir el foc

Agents Rurals i un helicòpter dels Bombers treballant per extingir el foc / David Aparicio

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O.P.

La Bisbal d'Empordà

Josep M. és un bomber jubilat molt coneixedor de les Gavarres, per on acostuma a fer llargues passejades. Tot i que és veí de Granollers, acostuma a passar prop de la meitat de l'any al Baix Empordà. "Aquest incendi no ha estat una sorpresa. No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot", explica.

Segons la seva opinió, malgrat els esforços puntuals d'alguns particulars o del Consorci de les Gavarres, el massís "era un polvorí, amb una gran massa forestal i molt sotabosc". "Encara quedaven molts arbres tombats de la nevada de l'any 2010, que ha estat combustible per aquest incendi", afegia.

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Afegeix que la zona de Sant Pol, on va començar el foc està "especialment poc cuidada" i expressa la seva indignació pel fet que "algú pogués estar treballant amb una radial al costat del bosc, sense que ningú estés al costat amb un extintor... no ho puc entendre".

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