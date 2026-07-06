Els Bombers vigilen una illa verda a les Gavarres i alerten que el flanc dret "s’ha de matar com sigui"
Ja no hi ha flames actives, però els efectius repassen punts calents per evitar revifades en una zona del perímetre que continua sent delicada
L’incendi de les Gavarres continua estabilitzat, però els Bombers mantenen la màxima vigilància sobre el perímetre, especialment al flanc dret, i sobre una gran illa verda que ha quedat dins de la zona cremada. El sotsinspector de la Regió d’Emergències de Girona, Ferran Garcia, ha explicat aquest dilluns a les 11 del matí que ara mateix no hi ha flames enlloc, però sí punts calents i zones sensibles que cal repassar per evitar noves represes.
Després de la petita revifada que aquesta matinada s’ha detectat prop de Mas Ambrós, a Calonge, els Bombers asseguren que no hi ha hagut represes importants. Tot i això, Garcia ha remarcat que el cos continua abocat a rematar el foc, sobretot en els punts més irregulars del perímetre. “El flanc dret l’hem de matar com sigui”, ha advertit, perquè és una zona relativament "inaccessible" i amb "capacitat d’obrir-se" si el foc troba punts encara actius.
Una de les principals preocupacions és una illa verda molt gran que ha quedat a l’interior del cremat arran dels canvis de vent dels últims dies. Segons Garcia, aquesta zona s’ha de vigilar i repassar perquè, si arribés a cremar, podria generar un nou incendi dins del perímetre i produir focus secundaris amb capacitat de creixement. “Una illa verda tan gran ens pot tornar a crear un incendi”, ha apuntat.
El sotsinspector ha explicat que la fase de control es pot allargar precisament per la manera com ha cremat el foc. El flanc esquerre, a partir del coll de la Ganga, ha quedat "molt recte" i això facilita la feina dels equips de terra. En canvi, en altres sectors el perímetre és molt més irregular, amb salts, llengües de foc i zones cremades de manera discontínua. “Quan això s’obre, es tanca, salta o crema més avall, és més complicat de matar”, ha resumit.
Feina molt complexa
Aquest dilluns continuen treballant a la zona 25 camions de Bombers, dues unitats GRAF i tres unitats EPAF, especialitzades en el treball a peu amb eines manuals i mecàniques per gratar i repassar el perímetre. El dispositiu es manté organitzat en quatre sectors i amb efectius de diferents punts de Catalunya. També hi ha un helicòpter bombarder i un helicòpter de coordinació des de primera hora del matí, amb possibilitat de demanar més mitjans aeris si fos necessari.
Garcia ha remarcat que la feina que es fa ara és menys visible, però molt complexa. No hi ha flames, i això obliga els equips a buscar "punts calents amagats sota terra, en arrels o en soques". “Tan de bo hi hagués flama, perquè ens ho ensenyaria”, ha dit. Per això els Bombers treballen des de terra, "remenant i gratant" el terreny per detectar possibles punts que podrien revifar amb les hores de més calor.
La marinada
La meteorologia continua sent un factor clau. Les altes temperatures poden fer revifar soques o arrels, però el que més preocupa als Bombers és el vent. “El que no volem és vent. Avui el vent s’hauria de quedar guardat a casa”, ha afirmat Garcia. Segons ha explicat, la calor pot fer aparèixer punts calents, però amb el desplegament actual el cos confia poder-los atacar ràpidament. El problema seria que aquests punts coincidissin amb vent i capacitat de propagació.
Les hores més delicades tornaran a ser les de la tarda, quan habitualment entra la marinada i es canalitza per les valls de les Gavarres. Tot i això, les previsions treballades amb el Servei Meteorològic de Catalunya no apunten ara per ara a cap episodi destacat de vent durant aquest episodi de calor. Els Bombers, però, mantenen el dispositiu sobre el terreny per continuar repassant el perímetre i evitar que el foc torni a agafar força.
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