Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
El cos continua repassant el perímetre i vigila el flanc dret, el Coll de la Ganga i la zona de Mas Ambrós
Els Bombers mantenen un «optimisme moderat» sobre l’evolució de l’incendi de les Gavarres, però adverteixen que les pròximes hores continuen sent clau per poder portar el foc cap a la fase de control. El sotsinspector de la Regió d’Emergències de Girona, Ferran Garcia, ha explicat aquest dilluns a dos quarts de dues de la tarda que el dispositiu continua centrat a repassar tot el perímetre, detectar punts calents i apagar qualsevol reproducció que pugui aparèixer amb la calor.
«Ara és quan hem d’estar més atents, perquè la temperatura és molt alta», ha remarcat Garcia. Segons ha detallat, les condicions són bones per continuar fent la feina prevista: rastrejar el perímetre, atacar fumeres i anar resseguint les zones que encara poden revifar. En aquesta fase, ha afegit, la calor fins i tot pot ajudar els equips d’extinció a localitzar els punts calents perquè fa que les ignicions es mostrin abans.
El cos treballa sobretot en tres grans zones sensibles, que el comandament ha volgut matisar que no són «puntets», sinó franges o sectors amplis. Una és la barrancada situada al primer terç del flanc esquerre, a tocar de la carretera de la Ganga i del Coll de la Ganga, on el foc va generar "molts focus secundaris" que costen de detectar. També es continua repassant una part del cap del flanc esquerre, a la zona de Mas Ambrós, on hi ha hagut petites reproduccions però que, segons Garcia, "està millor" del que els equips esperaven trobar.
El flanc dret
La gran prioritat, però, continua sent el flanc dret. «Sempre ha sigut la prioritat de l’incendi», ha insistit el sotsinspector. Es tracta d’un sector ampli, amb zones de difícil accés i barrancades, on els Bombers volen acabar de rematar el perímetre per evitar que qualsevol punt calent pugui revifar durant les hores de més temperatura.
Garcia ha explicat que no hi ha flama activa per sobre de les urbanitzacions afectades pel foc, un fet que ha qualificat de «molt bona senyal». Sí que hi ha petites reproduccions, especialment a la zona de Mas Ambrós, però ha assegurat que els equips les ataquen ràpidament. Tot i això, ha demanat que qualsevol veí que vegi fum o flames avisi de seguida al 112, perquè «tot el que surt» s’ha de comprovar i atacar.
Nou incendi a Terrades
La situació a les Gavarres s’ha vist condicionada aquest migdia per la declaració d’un nou incendi a Terrades, a l’Alt Empordà. El foc, que crema sobretot camps en una zona pròxima a la GI-510 entre Llers i Terrades, ha afectat una granja i ha obligat a mobilitzar mitjans terrestres i aeris. Segons Garcia, és un incendi agrícola que «està corrent molt» i que acaba de començar, motiu pel qual els Bombers hi han desviat el cap de guàrdia i mitjans per començar-lo a abordar. Cap a les tres de la tarda, s'ha aconseguit controlar i la granja ha col·lapsat, a l'interior però hi havia només palla.
Malgrat aquest nou foc, el dispositiu de l’incendi de les Gavarres no es desmunta. Garcia ha assegurat que les 42 dotacions que treballen al perímetre continuen sobre el terreny i que «aquí no es mou res». De moment, només s’ha desviat el cap de guàrdia i un mitjà aeri que s’utilitzava de manera molt puntual, mentre que la resta dels sectors continuen treballant des de terra.
El sotsinspector ha admès, però, que la simultaneïtat d’incendis preocupa molt els Bombers. «No volem un segon», ha dit en referència al risc d’haver de gestionar dos focs importants alhora. Garcia ha explicat que el cos té molts camions i mitjans aeris, però que els comandaments i els centres de coordinació no són infinits. Per això, ha insistit que la prioritat és tancar al més aviat possible l’incendi forestal de les Gavarres.
De cara a la tarda, els Bombers no preveuen una entrada forta de marinada, però sí temperatures molt elevades. En aquesta fase de l’incendi, Garcia ha afirmat que prefereixen calor abans que vent, perquè la temperatura i una mica de moviment d’aire ajuden a fer visibles els punts calents. L’objectiu continua sent el mateix: rematar, repassar i evitar qualsevol revifada que allargui encara més l’emergència.
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