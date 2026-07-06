Una revifada prop de Mas Ambrós a Calonge manté en alerta els Bombers a les Gavarres
El cos manté 184 efectius a la zona i vigila especialment el flanc dret, a l’interior del massís, per l’entrada de marinada i la calor intensa
Els Bombers de la Generalitat descarten, de moment, aquest dilluns al matí donar per controlat l’incendi de les Gavarres, tot i que el foc continua estabilitzat. El cos manté la vigilància sobre els punts calents i les possibles revifades en un perímetre “molt llarg” i “mal cremat”, d’uns 40 quilòmetres, on encara hi ha zones amb potencial perquè el foc pugui tornar a agafar força.
Durant la matinada hi ha hagut una petita revifada molt a prop de Mas Ambrós de Calonge, a la zona del mirador, que els efectius han pogut apagar ràpidament. La sotsinspectora dels Bombers Mari Muñoz ha explicat que aquesta capacitat de reacció és clau en les hores actuals per evitar que qualsevol columna o punt calent pugui créixer. “Ens queda una tasca complicada”, ha advertit, en un context marcat per l’onada de calor i l’entrada de marinada.
La principal preocupació continua sent el flanc dret de l’incendi, el que s’endinsa cap a l’interior de les Gavarres i mira cap a la zona de Girona. Els Bombers expliquen que aquest sector manté un perímetre molt irregular, amb llengües i zones difícils d’extingir, i que la marinada es pot reforçar durant les hores centrals del dia. Tot i que el vent previst és més favorable que la tramuntana del primer dia, es poden registrar cops de fins a 30 quilòmetres per hora.
El dispositiu actual està format per 184 efectius dels Bombers, 25 vehicles d’aigua i una quarantena de vehicles en total. També es manté activat un helicòpter de comandament i un helicòpter de seguiment per vigilar el perímetre des de l’aire i detectar ràpidament qualsevol represa.
Esperar les hores de més calor
Els Bombers mantindran l’incendi estabilitzat durant tot el dia i esperaran a veure com evolucionen els punts calents, especialment durant les hores de més calor, abans de decidir si es pot avançar cap a la fase de control. La decisió, segons ha explicat Muñoz, no es prendrà fins que s’hagin superat les hores centrals del dia i es pugui valorar l’evolució durant la nit.
Pel que fa al balanç d’afectacions, es manté la superfície afectada en 2.025 hectàrees, segons la font de satèl·lit amb què treballa el cos. També s’ha completat la revisió de les edificacions afectades pel pas del foc. En total, hi ha 55 edificacions dins la zona cremada, 14 amb afectació parcial a l’exterior però sense danys a l’interior, i 11 edificacions amb afectació estructural o a l’interior de l’habitatge.
Les zones urbanitzades properes al perímetre, especialment l’entorn de Mas Ambrós, continuen sota vigilància. Els Bombers remarquen que els veïns poden ser a casa després de l’aixecament del confinament, però insisteixen que cal mantenir la prudència i seguir les indicacions dels serveis d’emergència.
Restriccions d'accés
Les restriccions d’accés a la zona cremada continuen vigents. Es mantenen els controls de pas i els talls als accessos de Romanyà i del coll de la Ganga, que queden reservats per als moviments dels serveis d’emergència i per a les persones que necessitin accedir als habitatges de les urbanitzacions afectades. L’entrada dins del perímetre continua sent restringida i, en els casos necessaris, es fa amb acompanyament.
Subscriu-te per seguir llegint
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Un veí de Calonge amb la casa cremada: 'Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Quatre dels sis empresonats pel macrooperatiu de la marihuana a les comarques de Girona surten de la presó després de pagar fiança
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- El foc de les Gavarres arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes