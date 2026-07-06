Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) inicia una campanya perquè els usuaris resolguin els dubtes a la consulta
Els quatre centres d’atenció primària gestionats pels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) han començat aquesta setmana la campanya “Salut sense dubtes: Fes sempre 3 preguntes”, una iniciativa que vol millorar la comunicació entre pacients i professionals sanitaris i ajudar les persones usuàries a entendre millor el seu estat de salut, els tractaments i les indicacions mèdiques.
La campanya proposa que, durant la visita, els pacients plantegin tres preguntes bàsiques: “Què tinc?”, per entendre el diagnòstic; “Què he de fer?”, per conèixer el tractament o les accions que cal seguir, i “Per què?”, per comprendre el motiu i els beneficis de les indicacions donades pel professional sanitari.
La iniciativa s’havia implantat en una primera fase durant el mes de maig a les consultes externes de l’Hospital de Palamós. Segons SSIBE, els resultats de l’enquesta de satisfacció avalen la utilitat del projecte: les persones usuàries van puntuar la campanya amb un 8,62 sobre 10 i un 93% van assegurar que havien resolt tots els dubtes que tenien abans d’entrar a la visita.
Tot i aquesta bona acollida, l’anàlisi de les dades també ha permès detectar àrees de millora. SSIBE recorda que la manca d’informació continua sent un dels motius d’insatisfacció que es detecten habitualment a consultes externes, i per això reforça l’aposta per aquesta campanya amb l’objectiu de garantir una comunicació més continuada, clara i transparent.
Fulletons i suport a les sales d’espera
La campanya estarà activa durant quatre mesos als centres d’atenció primària. Quan les persones usuàries arribin al CAP per confirmar la visita, trobaran un fullet informatiu on podran anotar les preguntes i els dubtes que volen plantejar durant la consulta.
De manera puntual, també hi haurà el reforç del voluntariat de SSIBE, que s’encarregarà d’explicar la dinàmica a les sales d’espera i de fomentar la participació activa dels pacients. A més, les pantalles dels centres i els canals d’informació de SSIBE emetran de manera continuada la imatge i els missatges de la campanya, convidant les persones usuàries a pensar prèviament què volen preguntar.
Una iniciativa amb aval internacional
La campanya “Fes sempre 3 preguntes” està basada en el programa internacional Ask Me 3, impulsat per l’Institute for Healthcare Improvement de Boston, als Estats Units. Aquest model ja s’ha aplicat en països com els Estats Units, el Regne Unit o Irlanda.
A Catalunya, també s’ha implantat en centres de la Xarxa d’Hospitals Promotors de la Salut, com l’Hospital de Mollet o l’Hospital Germans Trias i Pujol. Ara, després de la prova pilot a Palamós, SSIBE l’estén a l’atenció primària amb la voluntat de reforçar el paper actiu dels pacients durant les visites sanitàries.
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