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L'incendi de les Gavarres deixa 25 edificacions afectades pel pas del foc

Els Bombers han revisat 79 construccions en quatre municipis

Galeria de fotos: l'incendi de les Gavarres calcina una casa a Calonge

Galeria de fotos: l'incendi de les Gavarres calcina una casa a Calonge

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Eva Batlle

Eva Batlle

La Bisbal d'Empordà

L’incendi de les Gavarres, declarat divendres passat a la Bisbal d’Empordà, deixa un balanç de 25 edificacions afectades pel pas de les flames. Els Bombers de la Generalitat han completat aquest dilluns la revisió de 79 construccions situades dins del perímetre del foc.

El recompte forma part de les inspeccions fetes pel cos d’emergències a la zona cremada, després que l’incendi hagi afectat el massís de les Gavarres i hagi obligat a mantenir durant dies un ampli dispositiu d’extinció. A banda dels immobles, els Bombers també han comptabilitzat dos vehicles afectats.

Les revisions s’han fet en quatre municipis afectats pel foc. El gruix principal correspon a Calonge i Sant Antoni, amb 45 edificacions revisades. A Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura se n’han inspeccionat 17; a la Bisbal d’Empordà, 12, i a Santa Cristina d’Aro, 5.

Segons el balanç dels Bombers, de les 79 edificacions revisades n’hi ha 55 que han quedat intactes, tot i trobar-se dins la zona per on ha passat l’incendi. En 14 casos, el foc ha provocat una afectació parcial, principalment a l’exterior de l’edifici o de l’habitatge, però sense danys a l’interior. Els casos més greus corresponen a les 11 edificacions on sí que hi ha hagut afectació estructural o entrada del foc a l’interior. Entre els afecats hi ha des de cases, coberts, entre altres.

No està controlat

Aquest balanç arriba mentre els Bombers continuen treballant al perímetre de l’incendi, que es manté estabilitzat però encara no es dona per controlat. El cos manté la vigilància sobre els punts calents i possibles revifades, especialment en el flanc dret del foc, a l’interior de les Gavarres, on el perímetre és més irregular i hi ha zones que poden reactivar-se amb l’entrada de marinada i l’augment de la temperatura.

El foc es va declarar divendres passat al matí a la Bisbal d’Empordà i la investigació dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra apunta a uns treballs amb una radial com a origen de l’incendi del Massís de les Gavarres. L'home utilitzava l'eina en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, perquè es troba sota el nivell tres del Pla Alfa. Els Mossos d’Esquadra van detenir un operari relacionat amb aquests treballs, que posteriorment va quedar en llibertat, però continua investigat en una causa oberta per incendi forestal.

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Les restriccions d’accés a la zona cremada continuen vigents. Tot i que els veïns ja han pogut tornar a casa després de l’aixecament del confinament, es mantenen controls de pas i limitacions de mobilitat dins del perímetre afectat per facilitar la feina dels serveis d’emergència i evitar riscos.

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