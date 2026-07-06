El propietari d'un mas al mig de les Gavarres: "Les cabres i els camps m'han salvat la casa"
Veïns que viuen en finques aïllades i que s'han vist afectats carreguen per la "nefasta gestió" forestal del massís
L'abans i el després de l'incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades
L'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà ha deixat afectacions en uns 25 habitatges. Un és en Ramon Baltà, que viu bosc endins als peus del Puig d'Arques. La seva finca estava intacta, malgrat que els voltants estaven completament arrasats per les flames. En Ramon explica que els dos camps que té treballats just a tocar de la finca i les cinc cabres li han "salvat la casa". Baltà dona per fet que els animals estan morts, perquè es van espantar amb l'incendi i van fugir, però la feina de menjar el sotabosc que han fet durant mesos ha ajudat a que l'incendi es frenés just a tocar de casa seva. Altres veïns, com la Laura Puigblanc no han tingut la mateixa sort. A ella se li ha cremat bona part de la finca que té a Cruïlles.
Quan l'incendi de la Bisbal d'Empordà es va declarar, en Ramon Baltà era fora de casa seva. Viu al mig de les Gavarres, en un mas per on ha passat el foc i que es troba a un quart d'hora del punt d'inici de l'incendi. Poca estona més tard va anar a veure com estava i donava per fet que "s'hauria cremat tot". "Quan vaig entrar a la carretera allò era mortal", diu.
Però la realitat és que l'entorn de la casa està completament calcinat, però el perímetre més proper a la casa està intacte. En Ramon assegura que els dos camps que té treballats a tocar de casa seva i les cabres que des de fa mesos s'alimenten del sotabosc li han "salvat la casa". "Si aquest sembrat no arriba a ser-hi, se'ns ho emporta tot", assenyala.
El que més greu li sap és que les cabres van fugir espantades per les flames i no han tornat. Dona per fet que es van intoxicar amb el fum i que després el foc les va matar. "La mala sort és que les vaig obrir i pobres no han tornat, però hem salvat el mas gràcies a elles", diu.
Qui no ha tingut tanta sort és la Laura Puigblanc. Ella viu a deu minuts de casa d'en Ramon, en una altra finca de Cruïlles. La Laura explica que uns agents forestals van venir per tranquil·litzar-los perquè "el foc passava per sota i no arribaria".
El problema va ser que un canvi de vent va dirigir les flames cap a casa seva. "Estava amb el meu cunyat al sostre de la casa i vaig veure que venien les flames. Vam agafar el que vam poder i vam marxar de seguida", diu.
L'incendi li ha calcinat tres cotxes, una barqueta petita i un tractor, a més de fer malbé un tancat i cremar tot l'entorn i uns porticons. La Laura diu que patia especialment per la vintena de gallines, però, tot i que el foc va afectar el corral, totes s'han salvat. "No se'ns ha emportat la casa de miracle", assenyala.
Mala gestió
Del que es queixen tots els veïns afectats és de la mala gestió que s'ha fet del massís els darrers anys. En aquest sentit, lamenten que des de que no és una activitat econòmica rendible "s'ha abandonat" i això ha fet que cada vegada s'acumuli més massa forestal, alhora que s'incrementen les activitats al medi natural.
"Abans hi havia molts més camps i es treballava el suro i la fusta. Ara tot això no existeix i passen aquestes coses", diu en Ramon. A més, també carreguen contra l'administració per "les dificultats enormes per talar un arbre o tenir un ramat".
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