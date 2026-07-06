Intenta robar en una botiga i acaba detingut acusat de calar foc en diversos punts del camí vell de Torroella
La Policia Local va arrestar l’home a les 21.50 h després de localitzar quatre focus d’incendi a la zona del camí vell de Torroella de Montgrí a l’Estartit
Un home de 30 anys va acabar detingut diumenge a la nit a Torroella de Montgrí acusat d’haver provocat diversos focus d’incendi al camí vell de Torroella a l'Estartit després d’un intent de robatori en una botiga. La Policia Local de Torroella de Montgrí l'acusa de diversos delictes: lesions lleus, incendi forestal, atemptat contra agents de l’autoritat i resistència o desobediència.
Els fets van començar quan l’home hauria intentat robar al vespre en un establiment comercial. L’arribada dels agents va permetre aturar-lo i, durant la identificació, la Policia Local va comprovar que tenia un requeriment judicial pendent d’un jutjat d’Osona. En el transcurs de l’actuació, segons la informació facilitada, el sospitós va adoptar una actitud agressiva, hauria amenaçat els agents i va fugir del lloc.
Arran de la fugida, es va activar un dispositiu de recerca. Poc després, una trucada al 112 va alertar de la presència d’un home que caminava pel camí vell de Torroella de Montgrí en direcció a l’Estartit. La descripció facilitada coincidia amb la de la persona que buscaven els agents, fet que va permetre orientar la recerca.
Durant el dispositiu, els agents van localitzar quatre focus d’incendi separats per pocs metres entre si. La Policia Local de Torroella de Montgrí els va apagar amb els extintors dels vehicles policials abans que es poguessin estendre, mentre esperava l’arribada d’altres serveis d’emergència.
Finalment, el sospitós va ser localitzat cap a les deu de la nit i detingut al camí vell de Torroella. L’home va ser posat a disposició judicial i la investigació continua oberta.
Els fets es van produir en un context d’alt risc d’incendi forestal. L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha agraït la col·laboració ciutadana i ha demanat a la ciutadania que avisi immediatament el 112 si detecta una columna de fum, un inici d’incendi o una conducta sospitosa que pugui posar en risc el medi natural.
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