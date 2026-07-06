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Tall de circulació a Torroella de Montgrí per millorar la seguretat viària i la mobilitat a prop del Convent dels Agustins

Es pintarà una rotonda i voreres tàctiques al passeig Vicenç Bou de Torroella de Montgrí per pacificar el trànsit i millorar la convivència entre vehicles i vianants

L'actuació prevista per pacificar l'entorn.

L'actuació prevista per pacificar l'entorn. / Ajuntament de Torroella de Montgrí

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Redacció

Redacció

Torroella de Montgrí

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí té previst aquest dimarts un tall de circulació a l’encreuament del passeig Vicenç Bou amb la plaça Onze de Setembre per dur a terme les tasques de senyalització de la nova rotonda prevista en aquest sector en el marc de la pacificació.

Els treballs formen part de la reorganització de la mobilitat a l’entorn del Convent dels Agustins, una actuació anunciada fa unes setmanes amb l’objectiu de millorar la seguretat i ordenar millor el trànsit en un punt amb una elevada afluència de persones, especialment en els horaris d’entrada i sortida de l’Escola Municipal de Música, l’Aula d’Adults i l’Aula Municipal d’Arts Plàstiques.

A més de la senyalització de la rotonda, durant la jornada també es pintarà la vorera tàctica d’un tram del passeig Vicenç Bou i es faran altres tasques auxiliars de pintura de senyalització viària.

La nova ordenació preveu millorar la convivència entre vehicles i vianants en aquest entorn i reduir la velocitat del trànsit. L’actuació inclou la creació d’un itinerari més segur per a vianants entre el passeig Vicenç Bou i el carrer 1 d’Octubre, així com nous passos de vianants i millores d’accessibilitat.

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El consistori ja havia executat prèviament alguns canvis vinculats a l’aparcament, com la supressió de places de zona blava a l’entorn del Convent dels Agustins i la reubicació d’aquests estacionaments a la vorera oest de la plaça Onze de Setembre. També s’ha habilitat una zona vermella per a l’estacionament exprés.

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