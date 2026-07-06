Els veïns de Calonge mantenen "la tensió i l'angoixa" per les revifades de l'incendi
L'ajuntament prepara una reunió amb els propietaris afectats per donar-los suport
L'abans i el després de l'incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades
Els veïns de les urbanitzacions de Cabanyes i Mas Ambrós de Calonge mantenen "la tensió i l'angoixa" per l'incendi que afecta les Gavarres des de divendres al matí. Aquest dilluns s'han registrat algunes revifades i això ha provocat que els veïns s'espantin i mantinguin l'angoixa de les flames acostant-se fins al jardí de casa. En paral·lel, l'Ajuntament de Calonge ha anunciat que prepara una reunió amb tots els propietaris de finques afectades de forma parcial o total. L'objectiu és donar-los suport i assessorar-los en les reclamacions a les assegurances. L'alcalde ha anunciat que actualment estan preparant el llistat amb tots els afectats i aviat hi contactaran.
Els veïns de la urbanització de Mas Ambrós, a Calonge, s'han despertat una altra vegada amb les flames a tocar de les cases. Una revifada en l'incendi ha despertat alguns veïns. Un ha estat Manuel Espa, que viu en les últimes cases que hi ha a la urbanització abans d'arribar al bosc. Explica que cap a les sis del matí ha vist "diversos focus amb flama". Una altra veïna de la urbanització ha explicat que al cap de poc ha sentit passar els camions de Bombers. Assegura que això ha fet que "l'angoixa" que tenen des de divendres per la proximitat de les flames.
De fet, detalla que la situació és "molt tensa" perquè no poden arribar a descansar. Manuel Espa ha afegit que com que a la nit fa pudor de cremat no poden obrir les finestres perquè passi l'aire. En el seu cas, tampoc pot posar l'aire condicionat. "Com que el conducte agafa l'aire de fora, al final la pudor entra igualment". Això fa que molts d'ells no puguin dormir bé en les tres nits que dura l'incendi de les Gavarres.
A partir de les vuit, Espa explica que ha sentit "els helicòpters que venien a remullar la zona". I una altra vegada han reviscut el soroll de sirenes, helicòpters i camions de Bombers que movien amunt i avall. Això ha despertat els nervis de la majoria de veïns que desitgen que es controli l'incendi i puguin tornar a la normalitat.
Mentrestant, tots ells agraeixen la feina dels Bombers. "Han tingut sempre un tracta amable, ens han atès personalment i sempre amb bones paraules tot i el cansament que acumulen", afirmen els veïns.
En paral·lel, l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha avançat que preparen una reunió amb els propietaris afectats per l'incendi. Es preveu que sigui a finals de setmana i serà per oferir "els serveis jurídics i assessorar-los a l'hora de fer les reclamacions a les asseguradores". Actualment, el consistori està fent un llistat amb les finques afectades i els propietaris corresponents per posar-se en contacte amb ells i convidar-los a la trobada.
Per altra banda, l'alcalde ha detallat que aquest cap de setmana han registrat un volum menys important de visitants al municipi. En aquest sentit, Soler ha recordat que hi havia la recomanació que la gent no anés a la platja ni a les segones residències per tal de deixar les carreteres alliberades pels cossos d'emergències.
El batlle ha apuntat que, tot i això, "hi ha gent que no es va poder resistir" i va venir a Sant Antoni per estiuejar. Malgrat tot, celebra que no hi hagués problemes de circulació per dificultar les tasques d'extinció de l'incendi. De fet, Jordi Soler estava més "preocupat" pel volum de "curiosos" que havien trobat passejant per les Gavarres aquest cap de setmana tot i la prohibició expressa que ha fet la Generalitat d'accedir-hi. Per això ha explicat que tots els agents de la Policia Local estan mobilitzats i donen suport als Agents Rurals per controlar que ningú entri al massís sense una autorització pertinent.
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