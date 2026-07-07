Els Bombers donen per controlat l'incendi de les Gavarres
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L’incendi forestal que ha afectat diversos municipis del massís de les Gavarres des del passat divendres s’ha donat per controlat avui dimarts a les 19:26. Tot i això, es seguiran revisant punts calents. Durant la nit, s’hi continuarà treballant amb 16 dotacions. Les carreteres GI-660 entre la Bisbal i Calonge i la GIV-6612 entre Santa Cristina d’Aro i Calonge continuen tallades a la circulació. La superfície afectada aproximada és d’unes 2.200 hectàrees, segons dades provisionals d’Agents Rurals. L’extensió del perímetre de l’incendi és de 40 quilòmetres i hi ha una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d’Aro i Calonge.
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