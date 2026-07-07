Els Bombers valoraran al migdia si donen per controlat el foc de les Gavarres, ja sense punts calents
El dispositiu manté 14 vehicles a la zona i encara vigila alguna fumerola dins l’àrea cremada
Els Bombers valoraran durant les hores centrals d’aquest dimarts si poden donar per controlat l’incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat però encara no ha canviat de fase. A les vuit del matí hi havia 14 vehicles treballant a la zona per vigilar el perímetre i revisar els punts més sensibles.
La situació ha millorat respecte a les últimes hores. Segons el cos, ara mateix ja no consten punts calents, tot i que encara es detecta alguna fumerola en zones cremades. Els efectius mantenen la vigilància perquè aquest mateix dilluns, tres dies després de l’inici del foc, encara es van despertar focus secundaris dins del perímetre.
Els Bombers preveuen observar l’evolució del foc fins a les hores centrals del dia abans de decidir si es pot donar per controlat. La prudència continua sent màxima perquè el perímetre és molt irregular i perquè en els darrers dies hi ha hagut represes que han obligat a mantenir l’operatiu pendent de qualsevol reactivació.
Simultaneïtat
Aquest dilluns al vespre, el cos ja va descartar donar per controlat l’incendi perquè encara hi havia moltes represes al cap del foc. I també es va donar una situació de simultaneïtat d'incendis a Catalunya.
L’incendi ha afectat 2.200,11 hectàrees, de les quals 2.134,44 pertanyen a l’espai natural del Massís de les Gavarres, segona les últimes dades públiques dels Agents Rurals. La major part de la superfície cremada és forestal, amb 2.128,97 hectàrees, mentre que també han quedat afectades 53,14 hectàrees agrícoles i 15,46 hectàrees de sòl urbà.
La investigació sobre l’origen del foc està en mans dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra i hi ha un detingut per l’ús d’una radial tot i la prohibició per l'activació del Pla Alfa.
Els Bombers mantenen el control d’accessos a la zona afectada i continuen permetent entrades puntuals, acompanyades pels Mossos d’Esquadra, només per necessitats concretes com la cura d’animals o la recollida de medicació.
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