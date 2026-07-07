Els propietaris forestals de les Gavarres proposen al Govern un pla a quatre anys per restaurar la zona cremada
La iniciativa preveu la retirada d'arbres i aprofitament de la fusta a més de recuperar els camps i les basses d'aigua
Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla a quatre anys que preveu la restauració de la zona cremada en l'incendi de la Bisbal d'Empordà i que ha afectat més de 2.000 hectàrees de massís. La iniciativa preveu la retirada de l'arbrat que es troba a dins del perímetre i l'aprofitament de la fusta per a biomassa si és possible i també la recuperació de les basses d'aigua i dels camps. El president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler, reconeix que hi ha "bona predisposició" per part de la Direcció General de Boscos, amb qui s'han reunit aquest dimarts per començar a debatre aquesta qüestió. A banda, Soler recorda que cal invertir en la gestió de la resta de massís que no s'ha cremat.
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