Junts demana còpia de l'ordre de Territori per aturar feines de manteniment els dies previs al foc de les Gavarres
El partit registra una sol·licitud de compareixença per a la consellera Paneque perquè doni explicacions sobre l'incendi
El grup parlamentari de Junts ha reclamat al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica una còpia de la instrucció o documentació per escrit que va donar a les empreses concessionàries en general i a la unió temporal d'empreses Aquaterra i Rubau en particular "per aturar qualsevol treball de manteniment amb maquinària durant el nivell 3 del Pla Alfa el passat 3 de juliol o els dies previs, i que va acabar provocant l'incendi de les Gavarres". A banda de registrar la petició al Parlament, el portaveu del grup, Salvador Vergés, ho ha traslladat aquest dimarts a la tarda al Govern, en la reunió sobre la situació dels incendis que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat amb els grups parlamentaris.
Així mateix, el grup parlamentari ha anunciat aquest matí que ha registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al Parlament perquè doni explicacions sobre l'origen de l’incendi de les Gavarres, "tenint en compte que el focus de l'incendi prové dels treballs d'una empresa subcontractada pel Departament".
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