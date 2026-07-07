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Un nen de tres anys s'ennuega amb un gra de raïm a Palamós i l'evacuen amb helicòpter a l'hospital

L’infant, que participava en el casalet d’estiu de la llar d’infants municipal, estava conscient i evoluciona favorablement a Sant Joan de Déu

Lateral d'un helicòpter del SEM

Lateral d'un helicòpter del SEM / Norma Vidal

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Eva Batlle

Eva Batlle

Palamós

Un nen de tres anys va acabar evacuat aquest dilluns al matí amb helicòpter medicalitzat del SEM a l’hospital Sant Joan de Déu després d’ennuegar-se amb un gra de raïm a Palamós. L’infant participava en el casalet d’estiu de la llar d’infants municipal i, segons assegura a Diari de Girona la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament, Yolanda Aguilar, evolucionava favorablement.

Els fets es van produir cap a tres quarts de deu del matí, quan la criatura es va empassar un gra de raïm i es va ennuegar. El menor es va mantenir conscient en tot moment i va rebre una primera atenció per part de l’equip mèdic de Palamós Gent Gran, fins a l’arribada dels serveis d’emergències, segons fonts consultades.

Arran de l’avís, fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues patrulles de la Policia Local de Palamós, dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques i un helicòpter medicalitzat. Finalment, l’infant va ser traslladat per aire fins a l’hospital Sant Joan de Déu, a Barcelona, en bon estat per fer-ne una atenció pediàtrica.

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Aguilar destaca que els protocols es van activar “amb celeritat” i que l’Ajuntament va fer seguiment del cas i acompanyament a la família. La regidora desitja la recuperació més ràpida possible de l’infant.

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