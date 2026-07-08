Els fons d'una sentència contra la pedrera d'Ullà es destinen a mesures contra els focs al Montgrí
L'ADFMontgrí ha rebut 20.000 eurso del Grup de Defensa del Montgrí que s'han destinat a realitzar diversos treballs com el condicionament de la pista de l'Estartit a Montgó per facilitar l'evacuació d'aigua i el trànsit d'emergències
L'Agrupació de Defensa Foresta del Montgrí (ADF) ha executat diverses actuacions de prevenció d'incendis forestals al massís del Montgrí gràcies a la donació de 20.000 euros aportada pel Grup de Defensa del Montgrí (GDM), procedent de la sentència contra la pedrera d'Ullà.
Les actuacions s'emmarquen en el Pla de Prevenció d'Incendis del Massís del Montgrí i han estat les següents:
Creació d'una Àrea de Baixa Càrrega (ABC) de combustible, d'unes dues hectàrees, amb l'objectiu de limitar la propagació dels incendis, reduir la càrrega de combustible i modificar-ne el comportament. Els treballs han consistit en la desbrossada de la vegetació arbustiva, el manteniment de l'arbrat i la trituració de brancada seca. Aquesta ABC s'ha situat al costat dels camps del Mas Sec, considerats una àrea de seguretat que pot proporcionar refugi als equips d'intervenció en situacions de risc imprevistes durant un incendi. El cost de l'actuació ha estat de 2.268,75 euros.
- Condicionament dels trams afectats per acumulació d'aigua a la pista de l'Estartit a Montgó, regularitzant el terreny i adequant-ne el pendent per facilitar l'evacuació natural de l'aigua. El cost ha estat de 2.238,50 euros.
- Reparació del ferm del camí de la Transversal, anivellant-lo i millorant el trànsit rodat per facilitar el pas dels vehicles d'emergència en cas d'incendi forestal, en el tram comprès entre el camí de les Dunes i el Roc Ferran. El cost de l'actuació ha estat de 15.064 euros.
- Manteniment de la vegetació i condicionament del camí de la Pedrera fins al Mas Xiquet (antiga via romana). Els treballs han inclòs el condicionament del ferm entre la Pedrera i la pineda del Mas Blanc, així com la desbrossada de la vegetació de tot el recorregut. El cost total ha estat de 4.162,40 euros.
- El cost global de les actuacions ha estat de 23.734,15 euros, dels quals 20.000 euros provenen de la donació del Grup de Defensa del Montgrí i els 3.734,15 euros restants han estat finançats amb fons propis de l'ADF Montgrí.
Gràcies a aquestes actuacions s'han pogut executar importants treballs de prevenció d'incendis al massís del Montgrí, contribuint a millorar-ne la resiliència davant dels incendis forestals, han informat.
L'ADF Montgrí confia poder continuar impulsant noves inversions i actuacions de gestió forestal per reforçar la protecció d'aquest espai natural.
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