El motorista mort a Serra de Daró era policia local de Pals
L’Ajuntament ha expressat el condol i farà onejar les banderes a mig pal
La víctima mortal de l’accident de trànsit de dimarts al vespre a la GI-643, a Serra de Daró, era agent de la Policia Local de Pals des de feia gairebé tres dècades. Es tracta de Miquel Àngel López Cateura, conegut com a Kate, de 49 anys i veí de Corçà.
La mort de l’agent ha commocionat el municipi de Pals, on feia més de 28 anys que treballava com a policia local, i també els cossos policials de la zona. L’Ajuntament l’ha acomiadat públicament amb un comunicat en què en destaca la “dedicació, professionalitat i qualitat humana”.
La corporació municipal, els companys i tot el personal de l’Ajuntament han volgut traslladar el seu suport a la família, amics i persones estimades de l’agent “en aquests moments tan difícils”. El consistori també ha anunciat que, en senyal de dol i respecte, les banderes onejaran a mig pal.
L’accident es va produir dimarts al vespre al punt quilomètric 3,8 de la GI-643, a l’altura de Serra de Daró, al Baix Empordà. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís cap a dos quarts de deu del vespre. Per causes que encara s’investiguen per part dels Mossos d'Esquadra de Trànsit (ART), la motocicleta que conduïa la víctima va col·lidir per fregament amb un turisme. Arran de l’impacte, el motorista va morir.
Subscriu-te per seguir llegint
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
- Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
- El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
- Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies