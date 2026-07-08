Reobre la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols
El sector turístic celebra la reobertura després de mesos de restriccions per protegir la nidificació del corb marí emplomallat
Àfrica Benavente
La via ferrada de la Cala del Molí torna a estar oberta després de setmanes marcades per la controvèrsia del seu tancament. Així ho anunciava fa uns dies l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a través d'una publicació a les seves xarxes socials. L’alcalde, Carles Motas, ha confirmat amb la Generalitat que la via podrà continuar oberta fins al desembre.D’aquesta manera, la instal·lació estarà operativa durant la temporada estival i es posa fi, almenys de moment, al malestar generat entre les empreses de turisme actiu i el sector econòmic vinculat a aquesta infraestructura.
La reobertura arriba després que la via ferrada fos clausurada durant uns mesos per protegir la nidificació del corb marí emplomallat, una espècie protegida. Tot i que l'equipament havia reobert puntualment feia poques setmanes, els Agents Rurals en van tornar a impedir l'accés l'endemà, argumentant que el cas estava relacionat amb una investigació judicial oberta.
Aquella decisió va provocar crítiques per part d'empreses d'aventura, restauradors i establiments vinculats al turisme afectats pel tancament. Sostenien que ja no hi havia cap niu actiu que justifiqués mantenir la restricció. El sector també denunciava les pèrdues econòmiques derivades del tancament i demanava mantenir la via oberta mentre es duia a terme la investigació sobre una possible alteració de la nidificació.
L'Ajuntament també havia expressat públicament els seus dubtes sobre la continuïtat de la prohibició d'accés i havia defensat la necessitat de trobar una solució que compatibilitzés la preservació dels valors naturals amb l'activitat turística.
Durant l'època de criança, habitualment entre els mesos de desembre i maig, el segon tram de la via ferrada quedava restringit per protegir la nidificació. El primer tram, en canvi, mai no havia estat afectat perquè no s'hi havien detectat nius. Aquest any, però, davant la possibilitat que n'hi hagués, també es va tancar, una decisió que va generar crítiques del sector, que va enviar una carta reclamant-ne la reobertura. En aquest comunicat consideraven que «sis mesos eren desproporcionats» per causes de nidificació.
Obertura sense avís previ
La setmana passada els empresaris, ciutadans i turistes es van trobar que la via ferrada era oberta i sense cap precinte. El primer que van fer va ser trucar als Agents Rurals per avisar que algú havia manipulat la zona i demanar que tornessin a tancar-la. Però la sorpresa va arribar amb la resposta; la via ferrada tornava a estar oberta i, aquesta vegada, fins al mes de desembre. Sense avís previ, sense comunicat i sense que ningú en tingués el coneixement. El sector de les empreses d'aventures assegura que havien anul·lat reserves perquè «la setmana pintava igual de malament».
Afectacions al sector
El sector assegura que la via ferrada és un punt d'atracció turística i que la restricció d'aquests mesos ha tingut un efecte directe en empreses d'aventura, però també en restauració, càmpings, hotels i diferents establiments que es nodreixen del turisme. A més, recorden «l'exclusivitat de tenir una via ferrada al costat del mar» i defensen que no es mantingui tancada.
Amb vista al futur, els comerciants ja han demanat a l'alcalde una reunió per poder arribar a un consens i trobar un equilibri, i que el que ha passat aquest any sigui només un fet puntual.
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