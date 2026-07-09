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El Baix Ter exigeix millores viàries "urgents" després de l’accident mortal de Serra de Daró

Dotze ajuntaments reclamen a la Generalitat que no ajorni més les inversions a les carreteres del territori arran de la mort d’un agent de la Policia Local de Pals

Manifestants al pas per Parlavà protestant per l'estat de les carreteres, foto d'arxiu.

Manifestants al pas per Parlavà protestant per l'estat de les carreteres, foto d'arxiu. / Gerard Vilà / ACN

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Eva Batlle

Eva Batlle

Serra de Daró

Els ajuntaments del Baix Ter han reclamat a la Generalitat de Catalunya que actuï de manera urgent per millorar la seguretat viària a les carreteres del territori després de l’accident mortal de dimarts al vespre a la GI-643, a Serra de Daró, en què va perdre la vida Miquel Àngel López Cateura, conegut com a Kate, agent de la Policia Local de Pals i veí de Corçà.

En un comunicat conjunt, els consistoris d’Albons, Bellcaire d’Empordà, Fontanilles, Gualta, Jafre, Parlavà, Rupià, Serra de Daró, la Tallada d’Empordà, Torroella de Montgrí, Ultramort i Verges han expressat el seu condol a l’Ajuntament de Pals, a la família, amistats i companys de feina de la víctima.

"Actuacions urgents"

Els ajuntaments asseguren que la mort de l’agent torna a posar sobre la taula una situació que fa temps que denuncien: l’estat de moltes carreteres del Baix Ter. Segons recullen en el comunicat, la xarxa viària del territori és “insuficient” i requereix “actuacions urgents” per garantir la seguretat de les persones que hi circulen cada dia.

Per això, els municipis signants reclamen al Govern que “deixi d’ajornar les inversions necessàries” i assumeixi el compromís de millorar la seguretat viària de les carreteres del Baix Ter. “El nostre territori no pot continuar esperant. La ciutadania mereix unes infraestructures segures, modernes i adequades a les necessitats actuals”, afegeixen.

Els ajuntaments remarquen que dimecres era “un dia de dol”, però també un dia que ha de servir per renovar el compromís perquè fets com aquest no es tornin a repetir.

La Plataforma Carreteres Segures al Baix Ter reclama també des de fa temps millores en aquesta carretera i en altres vies del Baix Ter per reforçar la seguretat viària i reduir la sinistralitat.

Xoc amb un cotxe

L’accident de trànsit es va produir dimarts al vespre al punt quilomètric 3,8 de la GI-643, a l’altura de Serra de Daró, al Baix Empordà. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís cap a dos quarts de deu del vespre. Per causes que encara s’investiguen, la motocicleta que conduïa la víctima va col·lidir per fregament amb un turisme i el motorista va morir arran de l’impacte.

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La mort de l’agent ha commocionat Pals, on era una persona molt coneguda, i també els cossos policials de la zona. En senyal de dol, el consistori va anunciar que les banderes onejarien a mig pal.

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