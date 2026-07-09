Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
temperatures Gironamotorista Palsincendi Gavarresnou Zara Gironajudici ciclista Àngelsvia ferrada Sant FeliuMundial futbol
instagramlinkedin

Un camió d'escombraries crema de nit a Llafranc

El foc va afectar tot el vehicle de recollida de residus i no va provocar ferits

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Bombers de la Generalitat van treballar aquest dimecres a la nit en l’incendi d’un camió d’escombraries a Llafranc, al terme municipal de Palafrugell.

El foc es va declarar cap a les onze de la nit a la ronda del Coral. Per causes que es desconeixen, el vehicle de recollida de residus va començar a cremar mentre es trobava en aquesta zona del nucli.

Fins al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, que van sufocar les flames. Els efectius també van buidar les deixalles que hi havia al vehicle i van acabar d’apagar el foc entre els residus per evitar revifades. L’incendi va afectar tot el camió.

Notícies relacionades

El servei es va donar per finalitzat al cap d’una hora i mitja. El succés es va saldar sense ferits.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents