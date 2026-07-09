Un camió d'escombraries crema de nit a Llafranc
El foc va afectar tot el vehicle de recollida de residus i no va provocar ferits
Els Bombers de la Generalitat van treballar aquest dimecres a la nit en l’incendi d’un camió d’escombraries a Llafranc, al terme municipal de Palafrugell.
El foc es va declarar cap a les onze de la nit a la ronda del Coral. Per causes que es desconeixen, el vehicle de recollida de residus va començar a cremar mentre es trobava en aquesta zona del nucli.
Fins al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, que van sufocar les flames. Els efectius també van buidar les deixalles que hi havia al vehicle i van acabar d’apagar el foc entre els residus per evitar revifades. L’incendi va afectar tot el camió.
El servei es va donar per finalitzat al cap d’una hora i mitja. El succés es va saldar sense ferits.
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