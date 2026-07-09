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Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva

Almenys sis víctimes l'han denunciat, algunes menors i els Mossos investiguen si pot haver-hi més casos

Cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu.

Cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu. / Blanca Blay (ACN)

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Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Torroella de Montgrí

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a almenys sis alumnes a qui feia classes particulars a casa seva. Segons ha pogut saber l'ACN, almenys tres de les sis víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets i els Mossos investiguen ara si pot haver-hi més casos. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol, després que, presumptament, a una alumna a qui preparava per a l'assignatura de Matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del docent. Arran d'aquests fets, altres víctimes van afirmar que els havia passat el mateix i cinc d'elles s'han decidit a denunciar, si bé no es descarta que puguin sortir més casos aviat.

Segons fonts properes al cas, l'home es dedicava a preparar el batxillerat a adolescents -nois i noies- d'entre 15 i 18 anys, però, de moment, ha transcendit que només ha abusat de les noies. A més, el detingut feia els tocaments a les víctimes quan estaven fent classes individuals i, en canvi, evitava tocar-les quan hi anaven en grup.

Aquestes mateixes fonts expliquen que l'arrestat, gaudia de bona fama com a professor particular i això ha fet que fes anys que es dediqués a preparar joves per superar el batxillerat i la selectivitat. L'home feia les classes a casa seva a Torroella i a vegades amb familiars seus en altres estances del domicili. 

L'home, presumptament, començava fent insinuacions i tocaments a parts del cos com les cuixes i cada vegada de forma més habitual. Després incrementava els abusos, a mesura que agafava confiança amb la víctima.

Tot plegat s'ha destapat arran d'una denúncia conjunta de tres de les afectades, que ha arrossegat a tres víctimes més a explicar els fets als Mossos d'Esquadra. Ara, la policia investiga si pot haver-hi més casos, un cop s'ha detingut el sospitós. 

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S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

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