Detingut el sospitós de robar un rellotge de la marca Rolex de 15.000 euros a Platja d’Aro
La Policia Local va identificar-lo a través de càmeres de videovigilància i investiga si forma part d’un grup especialitzat en furts de rellotges d’alta gamma
La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha detingut un home amb més de 10 antencedents com a presumpte autor del furt d’un Rolex valorat en uns 15.000 euros a Platja d’Aro. La investigació apunta que el sospitós podria formar part d’un grup organitzat especialitzat en furts de rellotges d’alta gamma.
Els fets es van produir el dissabte 27 de juny, quan la policia va rebre l’avís que una persona havia sostret un rellotge amb el conegut mètode de l’engany. Segons la informació inicial, el presumpte autor era un home d’uns 30 anys que vestia una samarreta blanca i pantalons blaus.
Aquest sistema consisteix a acostar-se a la víctima amb una excusa aparentment inofensiva per generar un contacte físic proper. Els autors poden demanar fer-se una fotografia, passar una pilota o iniciar una conversa per distreure la persona i aprofitar l’apropament per sostreure-li el rellotge de manera ràpida i discreta. Sovint, les víctimes són persones d’edat avançada.
Captat per les càmeres
Arran de la denúncia, agents del Grup de Delinqüència Urbana de la Policia Local van assumir la investigació. Els policies van revisar imatges de les càmeres de videovigilància municipals i també gravacions facilitades per diversos establiments comercials de la zona.
Les diligències van permetre identificar un possible autor i localitzar el vehicle amb què es desplaçava. Segons la Policia Local, les comprovacions van determinar que el titular del vehicle coincidia amb el principal investigat i que aquesta persona acumulava més d’una desena d’antecedents policials per fets de característiques similars.
El mateix vehicle
La detenció es va produir el divendres 3 de juliol, quan agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana van detectar novament el vehicle investigat mentre feien tasques de vigilància preventiva pel municipi. Els policies en van fer un seguiment discret fins que el cotxe es va aturar i el conductor en va baixar.
En comprovar que es tractava de la mateixa persona investigada, els agents van intervenir de manera immediata. També hi van donar suport agents uniformats de la Policia Local que feien servei amb motocicleta i que havien estat alertats prèviament. El sospitós va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de furt.
Investigació oberta
La investigació continua oberta. La Policia Local treballa amb la hipòtesi que el detingut podria formar part d’un grup organitzat dedicat als furts de rellotges d’alta gamma mitjançant el mètode de l’engany. Segons el cos, en alguns casos aquests grups poden arribar a utilitzar la violència si la situació ho requereix.
Les primeres diligències també apunten que altres integrants del mateix grup podrien estar relacionats amb dos furts més de rellotges d’alta gamma comesos durant l’últim mes a Platja d’Aro. La policia manté obertes les gestions per identificar la resta de possibles membres i esclarir completament els fets.
La Policia Local recorda a la ciutadania, especialment a les persones grans, la importància de desconfiar de desconeguts que intentin establir un contacte físic innecessari al carrer o que utilitzin excuses per apropar-se excessivament i manipular objectes personals.
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