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Ensurt per un petit incendi en un camp de Torrent

Els Bombers s'han activat amb sis dotacions

Una dotació dels Bombers, en una foto d'arxiu.

Una dotació dels Bombers, en una foto d'arxiu. / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Torrent

Ensurt aquest dijous al matí en un camp de Torrent, a tocar de Pals, per un petit incendi agrícola.

El foc s’ha declarat poc abans de les nou del matí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís del pagès, que ha alertat que era amb el tractor quan s’ha originat un petit foc al seu terreny.

Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers. Quan han arribat, però, s’han trobat que el foc ja estava apagat. Els efectius han rematat la zona afectada i hi han fet una inspecció per descartar revifades.

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Finalment, l’incendi ha afectat uns 70 metres quadrats de vegetació agrícola.

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