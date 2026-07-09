Ensurt per un petit incendi en un camp de Torrent
Els Bombers s'han activat amb sis dotacions
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Ensurt aquest dijous al matí en un camp de Torrent, a tocar de Pals, per un petit incendi agrícola.
El foc s’ha declarat poc abans de les nou del matí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís del pagès, que ha alertat que era amb el tractor quan s’ha originat un petit foc al seu terreny.
Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers. Quan han arribat, però, s’han trobat que el foc ja estava apagat. Els efectius han rematat la zona afectada i hi han fet una inspecció per descartar revifades.
Finalment, l’incendi ha afectat uns 70 metres quadrats de vegetació agrícola.
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