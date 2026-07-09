El Govern preveu començar les obres de millora de la carretera entre Parlavà i Serra de Daró l'estiu vinent
El projecte, a audiència pública, forma part del pla d'actuacions a un conjunt de vies del Baix Ter
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Pública ha engegat el tràmit d'audiència pública del projecte de condicionament, d'eixamplament i millora de la carretera GI-643, entre Parlavà i Serra de Daró. La consellera Sílvia Paneque assenyala en un comunicat que els treballs permetran "afavorir la seguretat i la comoditat en la circulació". Les obres tenen una inversió prevista de 7 milions d'euros i, segons el calendari amb el qual treballa el Departament, haurien de començar l'estiu vinent. El projecte forma part del pla d'actuacions a carreteres del Baix Ter que, amb 50 milions d'euros, dona resposta a les reclamacions dels ajuntaments per accidentalitat o inundacions a les vies.
Segons Paneque, aquest projecte també permetrà "afavorir l'accessibilitat, i potenciar les comunicacions en aquest àmbit". La consellera indica que el Departament treballa "intensament" en el pla per millorar la circulació i la seguretat a les carreteres del Baix Ter.
L'actuació entre Parlavà i Serrà de Daró abasta un tram de 3,3 quilòmetres de la GI-643 i permetrà eixamplar la carretera fins a assolir una amplada de 10 metres (dos carrils de circulació de 3,5 metres i vorals d'1,5 metres d'amplada). A més, construiran dues noves rotondes als accessos a Sant Iscle i Fonolleres i adequaran noves parades de bus.
El Departament preveu licitar les obres aquesta tardor, amb la voluntat que comencin l'estiu de 2027.
Aquesta és una de les actuacions incloses en el pla per a la millora de la xarxa viària del Baix Ter que està desplegant el Govern i que abasta la GI-631, la GI-633, la GI-634, la C-31, la GI-641, la GI-642, la GI-643 i la C-252.
El paquet de millores, presentat als ajuntaments de la zona el gener passat després de la llevantada que va negar diferents vies i va obligar a tallar-les, inclou el condicionament de la carretera entre Colomers i Verges (14,1 milions) o l'eixamplament de la C-31 entre aquest darrer municipi i Ullà (10 milions). Paneque remarca al comunicat que són un conjunt de carretera que "estructuren les comunicacions" al Baix Ter.
La inversió prevista supera els 50 milions d'euros. "El Govern està plenament compromès amb la millora de la mobilitat, de la seguretat viària i la qualitat de vida de la població", conclou la consellera al comunicat.
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