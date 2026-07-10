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Cau part de la façana d'una casa a Palafrugell

Els Bombers van retirar les teules inestables i van descartar qualsevol fuita amb un detector

La resta de teules i elements de la façana de la casa de Palafrugell.

La resta de teules i elements de la façana de la casa de Palafrugell. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Palafrugell

Part del voladís i una canalera de la façana d’una casa de Palafrugell van caure aquest dijous a la nit i van afectar també un tub de gas de l’immoble. Els Bombers de la Generalitat van mobilitzar dues dotacions i, després de revisar la instal·lació amb un detector, van descartar qualsevol fuita.

L’avís es va rebre cap a un quart de dotze de la nit per desplaçar-se fins al carrer Vergés i es van mobilitzar els Bombers, Policia Local de Palafrugell i SEM. En arribar al lloc, els efectius dels Bombers van comprovar que hi havia diverses teules inestables i les van retirar per evitar que poguessin caure a la via pública.

Els Bombers treballant al teulat de la casa de Palafrugell.

Els Bombers treballant al teulat de la casa de Palafrugell. / Bombers de la Generalitat

Els Bombers també van sanejar la part col·lapsada de la façana i van inspeccionar el tub de gas que havia quedat afectat pel despreniment.

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La comprovació feta amb el detector va permetre confirmar que no hi havia cap fuita de gas, informen des del cos d'emergències. El succés es va saldar sense ferits.

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