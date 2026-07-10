Comuns exigeixen protegir la posidònia del Golfet davant l'impacte de les embarcacions d'oci
La formació dels Comuns insta el Govern a elaborar un diagnòstic per protegir aquests hàbitats marins vulnerables
Arnau Lara
El Grup Parlamentari de Comuns ha presentat una proposta de resolució per garantir la conservació de les praderies de posidònia a la platja del Golfet, a Calella de Palafrugell. Aquesta iniciativa respon a l'alerta llançada per l'informe "Banderes Negres 2026", un informe anual realitzat per Ecologistes en Acció que identifica 48 desastres o amenaces ambientals, i que col·loca la platja del Golfet com una de les que tenen problemes de contaminació. Segons l'informe, l'augment d'embarcacions d'oci en el Golfet de Palafrugell està degradant greument les prades de posidònia, a més que "moltes embarcacions incompleixen la llei i les administracions no vigilen ni sancionen". A més, diverses entitats han denunciat recentment sobre la presència massiva d'embarcacions fondejades directament sobre aquests hàbitats vulnerables.
Els Comuns recorden que la posidònia és essencial per a la biodiversitat marina i la mitigació del canvi climàtic, i que pateix danys greus i persistents a causa de les àncores, amb una recuperació que exigeix una intervenció urgent en aquest punt. A més han fet una proposta que insta al Govern de la Generalitat a elaborar, en un termini de tres mesos, una diagnosi completa de l'estat de conservació de la zona i a aprovar un pla d'ordenació del fondeig abans de la pròxima temporada alta. Aquest pla, que s'hauria de coordinar amb l'Ajuntament de Palafrugell i les autoritats marítimes, hauria de delimitar clarament les zones on el fondeig ha de quedar prohibit i oferir alternatives d'amarratge de baix impacte.
La resolució demana un dispositiu reforçat de vigilància amb la presència coordinada de la Policia Marítima dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, especialment durant els dies de màxima afluència turística. El text proposa també la creació d'una cartografia detallada de les praderies accessible per a aplicacions de navegació i la constitució d'una "taula local de seguiment" amb la participació de la comunitat científica i entitats ambientals.
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