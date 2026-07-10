El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
El Departament de Territori demana a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que desmantellin la infraestructura abans de final d'any per protegir una espècie vulnerable
Àfrica Benavente
La via ferrada de la Cala del Molí podrà continuar oberta durant l'estiu i la tardor, però haurà de ser desmantellada i tancada definitivament abans que s'acabi l'any. Així ho ha requerit el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Segons ha informat el Departament, la decisió es basa en un informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural que conclou la incompatibilitat de l'activitat a lúdica amb la conservació de les espècies protegides presents a la zona.
L'informe assenyala que l'entorn de la via concentra un gruix important d'espècies de corb marí emplomallat, catalogades com a vulnerables a l'extinció a Catalunya. Justament la zona de la via ferrada representa una part molt rellevant de les parelles nidificants de l'espècie a l'espai natural protegit del Massís de les Cadiretes. Per aquest motiu, el Departament ha demanat al consistori que procedeixi al desequipament de la infraestructura, al seu tancament definitiu i a la senyalització corresponent abans de final d'any.
Un estiu d'obertura abans del tancament definitiu
La decisió arriba pocs dies després que la instal·lació reobrís al públic. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins a desembre. Va ser una notícia rebuda amb satisfacció pel sector turístic i d'empreses d'aventures després de mesos de restriccions i d'haver-la tinguda tancada durant la Setmana Santa.
Els comerciants demanaven arribar a un consens per no tornar-se a trobar amb la incertesa un cop finalitzada la temporada. De fet, mesos enrere el sector ja va enviar un comunicat on consideraven que el tancament durant mig any per causes de nidificació era «desproporcionat».
Recorden que la via és un punt d'atracció turística i que la restricció d'aquests mesos ha tingut un efecte directe en empreses d'aventura, restauració, càmpings, hotels i diferents establiments que es nodreixen del turisme. També reivindicaven el «valor diferencial» de disposar d'una via ferrada al costat del mar.
Mesos de polèmica
Els darrers mesos, la infraestructura havia estat al centre de la polèmica. Fins al moment, es tancava un tram de la via de desembre a maig, l'època de criança d'aquestes aus. Aquest any, però, es va restringir l'accés total i, a més, es va allargar fins al mes de juliol per protegir la nidificació del corb marí emplomallat, tot i que setmanes enrere els Agents Rurals van tornar a impedir la reobertura de l'accés l'endemà d'un primer intent, argumentant que el cas estava relacionat amb una investigació judicial oberta.
La decisió va generar crítiques d'empreses de turisme actiu, restauradors i allotjaments, que denunciaven pèrdues econòmiques i defensaven que ja no hi havia nius actius. L'Ajuntament també havia reclamat una solució que permetés compatibilitzar la conservació de l'espai natural amb l'activitat turística.
En vista a la petició actual del Departament, l'Ajuntament manté la seva posició. L'alcalde, Carles Motas, aposta per compatibilitzar la protecció del medi amb l’activitat econòmica. En una entrevista fa unes setmanes a Ràdio Sant Feliu, plantejava establir un calendari fix de tancaments vinculat a la nidificació i regular l’accés amb un sistema de nombre màxim de visitants, en lloc de mantenir l'equipament tancat.
Malgrat la reobertura temporal autoritzada per a aquest estiu, la resolució del Departament deixa clar que l'activitat a la via ferrada de la Cala del Molí té els mesos comptats i que la infraestructura haurà de desaparèixer abans que acabi l'any.
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