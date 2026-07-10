Els marxants de Platja d'Aro arrenquen una mobilització indefinida en contra de la reducció de parades
Alguns dels venedors exclosos del nou concurs critiquen l'opacitat del procés
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Els marxants del mercat setmanal de Platja d'Aro han començat aquest divendres una mobilització indefinida per exigir que l'ajuntament "rectifiqui" en el nombre de llicències autoritzades. Asseguren que el nou concurs ha deixat fora "més de 80 parades, algunes de les quals regentades per famílies que feia més de 30 anys que venien". A més, retreuen que aquest divendres hi hagués una vintena de llocs buits, que podrien ocupar les parades excloses i que també s'hagi reduït l'espai que tenen perquè el consistori ha alliberat un dels aparcaments que s'ocupaven pel mercat. Per tot això, consideren que el concurs ha estat "opac" i volen que la situació es resolgui.
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