La Policia Local estrena oficina al centre de Torroella
El servei començarà a funcionar als matins i l'espai està preparat per acollir en el futur un punt d’atenció dels Mossos d’Esquadra, una proposta que el consistori ha traslladat a Interior
Torroella de Montgrí ha posat en funcionament aquest divendres una oficina de la Policia Local a la plaça dels Dolors. El nou punt d’atenció vol ampliar la presència del cos al centre de la vila i facilitar les gestions presencials de la ciutadania.
En una primera fase, l’oficina obrirà en horari de matí. L’Ajuntament preveu ampliar-ne progressivament l’horari i els serveis en funció de les necessitats i de l’organització del cos policial.
Les dependències permetran atendre consultes, tramitar qüestions relacionades amb el pagament de multes i rebre denúncies penals que no siguin competència específica dels Mossos d’Esquadra. El servei es combinarà amb les tasques habituals de patrullatge, prevenció i atenció d’incidències que la Policia Local desenvolupa al municipi.
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L’espai també s’ha condicionat perquè en el futur pugui acollir un punt d’atenció dels Mossos d’Esquadra. El consistori ha traslladat la proposta al Departament d’Interior, tot i que encara no s’ha concretat si el servei s’hi arribarà a instal·lar ni quan podria entrar en funcionament.
La nova oficina se suma a la seu central de la Policia Local, situada a l’Estartit.
A la inauguració hi han assistit l’alcalde, Jordi Colomí; el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martinoy; el director dels Serveis Territorials d’Interior i Seguretat Ciutadana, Eduard Adrobau; el sotinspector de la Direcció General d’Agents Rurals Jaume Bosch; el sotinspector de l’Àrea Bàsica Policial del Baix Empordà dels Mossos d’Esquadra, Carles Aparicio, i el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès.
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