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La Policia Local estrena oficina al centre de Torroella

El servei començarà a funcionar als matins i l'espai està preparat per acollir en el futur un punt d’atenció dels Mossos d’Esquadra, una proposta que el consistori ha traslladat a Interior

Un moment de la inauguració de la nova oficina de la Policia Local de Torroella.

Un moment de la inauguració de la nova oficina de la Policia Local de Torroella. / Ajuntament de Torroella de Montgrí

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Eva Batlle

Eva Batlle

Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí ha posat en funcionament aquest divendres una oficina de la Policia Local a la plaça dels Dolors. El nou punt d’atenció vol ampliar la presència del cos al centre de la vila i facilitar les gestions presencials de la ciutadania.

En una primera fase, l’oficina obrirà en horari de matí. L’Ajuntament preveu ampliar-ne progressivament l’horari i els serveis en funció de les necessitats i de l’organització del cos policial.

Les dependències permetran atendre consultes, tramitar qüestions relacionades amb el pagament de multes i rebre denúncies penals que no siguin competència específica dels Mossos d’Esquadra. El servei es combinarà amb les tasques habituals de patrullatge, prevenció i atenció d’incidències que la Policia Local desenvolupa al municipi.

L'interior de la nova oficina de la Policia Local de Torroella, durant la inauguració.

L'interior de la nova oficina de la Policia Local de Torroella, durant la inauguració. / Ajuntament de Torroella de Montgrí

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L’espai també s’ha condicionat perquè en el futur pugui acollir un punt d’atenció dels Mossos d’Esquadra. El consistori ha traslladat la proposta al Departament d’Interior, tot i que encara no s’ha concretat si el servei s’hi arribarà a instal·lar ni quan podria entrar en funcionament.

La nova oficina se suma a la seu central de la Policia Local, situada a l’Estartit.

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A la inauguració hi han assistit l’alcalde, Jordi Colomí; el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martinoy; el director dels Serveis Territorials d’Interior i Seguretat Ciutadana, Eduard Adrobau; el sotinspector de la Direcció General d’Agents Rurals Jaume Bosch; el sotinspector de l’Àrea Bàsica Policial del Baix Empordà dels Mossos d’Esquadra, Carles Aparicio, i el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès.

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