Un cotxe s'encasta contra un fanal a Torroella de Montgrí després d’esquivar un gat
L'accident no va causar ferits
Un cotxe va acabar encastat contra un fanal del passeig de Vicenç Bou de Torroella de Montgrí la nit de dijous. L’accident, que es va produir cap a dos quarts de dotze, va ser aparatós, però no va causar ferits.
Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de la Policia Local de Torroella de Montgrí, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat.
El vehicle va patir destrosses importants arran de l’impacte contra el fanal. Segons fonts municipals, el conductor va explicar als agents que havia vist un gat a la calçada i que, en intentar evitar-lo, es va despistar i va perdre el control del cotxe.
La Policia Local va sotmetre el conductor a la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat negatiu.
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